وليد جاب الله: التصنيع المحلي يقود النمو الاقتصادي في مصر

أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن تحركات الحكومة الأخيرة لافتتاح وتفقد المصانع تعكس توجهًا واضحًا لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي، خاصة في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

وقال وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن توطين الصناعة يساهم في تقليل الواردات وتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة ودعم تنافسية المنتج المصري.

زيادة معدلات التصدير

شار إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو صناعي مستدام وزيادة معدلات التصدير.