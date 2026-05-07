اقتصادي: طرح وحدات للإيجار خطوة قوية لكبح ارتفاع أسعار السكن

أكد الدكتور وليد جاب الله أن اتجاه الدولة لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار يمثل خطوة مهمة نحو إعادة التوازن إلى سوق العقارات، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار الإيجارات خلال الفترة الأخيرة.

توفير نحو 30 ألف وحدة سكنية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة مع الإعلامية هند الضاوي عبر قناة القاهرة والناس، أن إعلان الحكومة عن توفير نحو 30 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس اهتمام الدولة بتوفير حلول مناسبة لمختلف شرائح المواطنين.

الكومباوندات الفاخرة ووحدات المصايف

وأشار إلى أن المشهد الإعلامي خلال السنوات الماضية ركز بشكل كبير على مشروعات الكومباوندات الفاخرة ووحدات المصايف مرتفعة الأسعار، بسبب الإمكانيات التسويقية الضخمة للشركات العقارية الكبرى، إلا أن ذلك لا يلغي الدور الذي تقوم به الدولة في دعم الإسكان الاجتماعي وتوفير بدائل سكنية مناسبة.

القضاء على المناطق العشوائية

وأضاف أن الدولة لم تكتفِ بالقضاء على المناطق العشوائية، بل نجحت أيضًا في إنشاء مشروعات إسكان متنوعة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، بما يعزز من استقرار سوق الإسكان ويوفر خيارات حقيقية أمام المواطنين.

طرح وحدات بأسعار عادلة

وأكد وليد جاب الله أن الحكومة لا يمكنها فرض أسعار إيجارية بشكل مباشر، لكنها تستطيع التأثير على السوق من خلال زيادة المعروض وطرح وحدات بأسعار عادلة، وهو ما يساهم في الحد من الارتفاعات غير المبررة في الإيجارات.

تجربة طرح الوحدات بنظام الإيجار

كما شدد على أهمية متابعة تجربة طرح الوحدات بنظام الإيجار وتقييمها بصورة دقيقة، لضمان وصولها إلى الفئات المستحقة وعدم تحولها إلى وسيلة للمضاربة أو التجارة، مؤكدًا أن تدخل الدولة في سوق الإسكان يعد من أكثر الأدوات فعالية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

نظام الإيجار التمليكي

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نظام الإيجار التمليكي يمثل حلًا عمليًا ومتجددًا لأزمة السكن، خاصة للشباب، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية والاستقرار داخل السوق العقاري.