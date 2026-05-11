الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ضبط 43173 لتر مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية

الإسماعيلية انجي هيبة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، حملة تموينية؛ للمرور على المخابز والأسواق، ومتابعة مختلف الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك، في إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات التموينية لضبط ومراقبة الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأسفرت الحملة عن ضبط 43173 لترًا من المواد البترولية بغرض البيع في السوق السوداء، كما تم ضبط 3.5 طن نخالة خشنة بدون فواتير في أحد المطاحن الحكومية، وضبط 1000 أسطوانة بوتاجاز منزلي بهدف التربح، بالإضافة إلى ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم.

حملات لمتابعة ومراقبة توزيع المواد البترولية

كما تم تشكيل عدد من الحملات؛ لمتابعة ومراقبة توزيع المواد البترولية، وأسفرت عن تحرير المخالفات الآتية:

- ضبط محطتي وقود لمخالفة تعطيل جهاز ATG الخاص بالقراءات الآلية للمحطة.

- ضبط محطة وقود لمخالفة تغيير العدادات السرية لمادة السولار دون إخطار مديرية التموين.

- ضبط محطة وقود لمخالفة نقص معيار السولار بمقدار 160 سم³.

- ضبط محطة وقود لمخالفة عدم الانتظام في قيد العدادات السرية المنصرفة لمادة السولار.

- ضبط محطة وقود لمخالفة في طلمبة البنزين بهدف الغش والتدليس، وتم سحب عينة من البنزين بالمحطة.

وبالإضافة إلى ذلك، جرى أيضا تحرير محاضر:

- تحرير محضرين لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز على واجهة المستودع.

- تحرير محضرين لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز على واجهة السيارة.

- تحرير محضر لتفريغ حمولة سيارة خارج مستودع البوتاجاز.

- تحرير محضر لوزن أسطوانة بوتاجاز منزلية خارج الحدود المسموح بها.

كما تم تحرير 485 مخالفة، جاءت بياناتها كالتالي:

في مجال الرقابة على المخابز:

- تحرير 55 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن.

- تحرير 29 محضرًا لعدم وجود لوحة تشغيل.

- تحرير 54 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- تحرير 46 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير 36 محضرًا لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.
 

في مجال الأسواق:

- تحرير 77 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار.

- تحرير 54 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية.

- تحرير 22 محضرًا لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

- تحرير 19 محضرًا لعدم الإعلان عن المخازن.

- تحرير 9 مخالفات لعدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المحل.

- تحرير 35 محضرًا لتشغيل عمالة بدون شهادة صحية.
 

في مجال الرقابة على البدالين التموينيين:

- تحرير 9 مخالفات لعدم الإعلان عن المقررات التموينية.

- تحرير 7 مخالفات لعدم وجود سجل زيارات.

- تحرير 8 محاضر توقف لبدال تمويني.
 

في مجال مستودعات الغاز:

- تحرير 7 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار مستودعات البوتاجاز.

- تحرير 8 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار سيارات توزيع البوتاجاز.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يمكن للمواطنين التقدم ببلاغات وشكاوى تموينية، عبر الاتصال على الأرقام التالية:

- رقم مباحث التموين: 3911010

- رقم غرفة عمليات مديرية التموين: 3107202

- رقم الخط الساخن لحماية المستهلك: 19588

السيارات الصينية
ازالة تعدي
محافظ الشرقية
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
