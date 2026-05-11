محافظ الغربية يوجه بالاستغلال الأمثل للأصول المتاحة وتنمية الموارد

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة، مديري الادارات بالديوان العام، لمناقشة عدد من الملفات الهامة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، ومتابعة معدلات الأداء في مختلف القطاعات، في إطار الحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تابع محافظ الغربية جهود تعظيم الموارد الذاتية للمحافظة، مؤكدًا أهمية الاستغلال الأمثل لكافة الأصول المتاحة، والعمل على تنمية الموارد بما يدعم خطط التنمية ويوفر مزيدًا من الخدمات للمواطنين، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة الملفات وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.

وتناول الاجتماع متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والفرص الاستثمارية، والتصالح في مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية ،وتقنين أوضاع أملاك الدولة، تراخيص المحال العامة، مع التأكيد على تكثيف الجهود وتذليل أي معوقات لضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات وتحقيق الانضباط بمختلف القطاعات.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في العمل الميداني والمتابعة اليومية لكافة الملفات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود والعمل بروح الفريق لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالينا في الغربية.