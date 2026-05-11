وزيرة التنمية تطلق البرنامج التدريبي لأعضاء المكاتب الفنية بالمحافظات

أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مساء اليوم البرنامج التدريبي لرفع كفاءة مديري وأعضاء المكاتب الفنية لمتخذي القرار بالمحافظات، والمنفذ في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، الذراع التدريبي للوزارة والجامعة الألمانية بالقاهرة، جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور عصام الجوهرى مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف على مركز التنميه المحليه بسقارة وعدد من قيادات الجامعة الألمانية .

ومن جانبها أشارت د. منال عوض إلى أن البرنامج التدريبي الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع الجامعة الألمانية في إطار جهود الوزارة لتنفيذ برنامج بناء القدرات والشراكات مع الجامعات المصرية والأجنبية ، كما يعتبر البرنامج نموذج لدمج الخبرة الأكاديمية المتطورة مع الممارسة العملية الميدانية، من خلال صقل مهارات التفكير النقدي والمنطقي في مواجهة وحل المشكلات الإدارية، وإتقان أحدث التقنيات الرقمية في إعداد التقارير الفنية والعروض التقديمية رفيعة المستوى، وتوحيد الممارسات الإدارية لضمان جودة المخرجات الوظيفية في كافة قطاعات الدولة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الاستثمار في "رأس المال البشري" هو الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية محلية شاملة ومستدامة تليق بالجمهورية الجديدة ، لذا يتم إطلاق هذا البرنامج التدريبي المتخصص لرفع كفاءة مديري وأعضاء المكاتب الفنية والقيادات التنفيذية، وثقل مهارات الكوادر المحلية ليكونوا الداعم القوي لمتخذ القرار في المحافظات، وتتويج للتعاون المثمر والبناء بين الوزارة والجامعة الألمانية في عدد من مجالات عمل الإدارة المحلية .

وثمنت د. منال عوض التعاون مع الجامعة الألمانية بمدربيها المحترفين بما يعكس الحرص على تقديم تدريب نوعي و متطور يتواكب مع المعايير الدولية.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على تفقد قاعة التدريب والترحيب بالمتدربين وحثهم على الاستفادة القصوى من التدريب واغتنام الفرصة للحصول على أفضل الخبرات والإمكانات الاستشارية التي توفرها الجامعة الألمانية، والتفاعل اللحظى من المدربين والعمل على تطبيق الخبرات التي اكتسبوها في صورة ممارسات إدارية مبتكرة تساهم في تسريع قاطرة التنمية في كافة محافظات مصر.

وعقدت الدكتورة منال عوض والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة جلسة مع المتدربين للتعرف على أهم محاور التدريب وأوجه الإستفادة منه ومدى ارتباطه بمجالات عملهم وكيفية تطبيقه على أرض الواقع، وكذلك التعرف على احتياجاتهم من الدورات التدريبية التخصصية ومجالاتها.

وتوجهت د.منال عوض بالشكر للدكتور أشرف منصور وفريق عمل الجامعة و فريق عمل مركز سقاره على جهودهم فى تنفيذ تلك البرامج التدريبيه المتميزه والعمل على تأهيل ورفع قدرات الكوادر المحلية، مشيدة بالتعاون المثمر بين مركز سقارة للتدريب والجامعة الألمانية، موجهة بتنفيذ المزيد من الدورات التدريبية لتشمل كافة المكاتب الفنية بمحافظات الجمهورية.

ومن جانبه أعرب الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية عن تقديره وشكره لجهود الدكتورة منال عوض فى تأهيل ورفع قدرات الكوادر المحلية وتنفيذ برامج تدريبية تتيح لهم وضع حلول ذكية للمشكلات والقدرة على تطبيقها فعليا، موجها بضرورة تعرف المتدربين على المشروعات المستدامة داخل الجامعة والتى تم تنفيذها مثل محطة الطاقة الشمسية، معرباً عن أمله فى المزيد من التعاون مع مركز سقارة للتدريب لتنفيذ المزيد من البرامج التدريبية عن الهوية البصرية واستخدام الذكاء الاصطناعى والتقنيات الحديثة وتقييم دراسات الجدوى.