قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية
حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو
موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
جنوب لبنان يشتعل.. حزب الله يمطر القوات الإسرائيلية بالصواريخ والمسيرات المفخخة
رئيس الوزراء يبحث خطة التموين لتوفير السلع الاستراتيجية ومنع الاحتكار بالأسواق
أزمة داخلية في إسرائيل .. نتنياهو يتهم رئيس الموساد بتجاوز الصلاحيات
وزير العدل : الدولة حريصة على تطوير الخدمات القانونية للأجانب المقيمين في مصر
بعد رفض اقتراح طهران .. ترامب : أملك أفضل خطة لإنهاء الحرب ضد إيران
الجمعة المقبلة .. حسام حسن يرسل قائمة المنتخب المبدئية المشاركة فى كأس العالم 2026
اتخنقوا من الروائح المميتة | وفاة سباك وزميله في بيارة صرف صحي بالغربية
ترامب: الاقتراح الإيراني أحمق ووقف إطلاق النار ينهار
الكهرباء تطرح ميزة مذهلة للمواطنين .. كيفية تحويل العداد الكودي إلى قانوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية تطلق البرنامج التدريبي لأعضاء المكاتب الفنية بالمحافظات

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مساء اليوم البرنامج التدريبي لرفع كفاءة مديري وأعضاء المكاتب الفنية لمتخذي القرار بالمحافظات، والمنفذ في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، الذراع التدريبي للوزارة والجامعة الألمانية بالقاهرة، جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور عصام الجوهرى مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف على مركز التنميه المحليه بسقارة وعدد من قيادات الجامعة الألمانية .

ومن جانبها أشارت د. منال عوض إلى أن البرنامج التدريبي الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع الجامعة الألمانية في إطار جهود الوزارة لتنفيذ برنامج بناء القدرات والشراكات مع الجامعات المصرية والأجنبية ، كما يعتبر البرنامج نموذج لدمج الخبرة الأكاديمية المتطورة مع الممارسة العملية الميدانية، من خلال صقل مهارات التفكير النقدي والمنطقي في مواجهة وحل المشكلات الإدارية، وإتقان أحدث التقنيات الرقمية في إعداد التقارير الفنية والعروض التقديمية رفيعة المستوى، وتوحيد الممارسات الإدارية لضمان جودة المخرجات الوظيفية في كافة قطاعات الدولة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الاستثمار في "رأس المال البشري" هو الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية محلية شاملة ومستدامة تليق بالجمهورية الجديدة ، لذا يتم إطلاق هذا البرنامج التدريبي المتخصص لرفع كفاءة مديري وأعضاء المكاتب الفنية والقيادات التنفيذية، وثقل مهارات الكوادر المحلية ليكونوا الداعم القوي لمتخذ القرار في المحافظات، وتتويج للتعاون المثمر والبناء بين الوزارة والجامعة الألمانية في عدد من مجالات عمل الإدارة المحلية .

وثمنت د. منال عوض التعاون مع الجامعة الألمانية بمدربيها المحترفين بما يعكس الحرص على تقديم تدريب نوعي و متطور يتواكب مع المعايير الدولية.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على تفقد قاعة التدريب والترحيب بالمتدربين وحثهم على الاستفادة القصوى من التدريب واغتنام الفرصة للحصول على أفضل الخبرات والإمكانات الاستشارية التي توفرها الجامعة الألمانية، والتفاعل اللحظى من المدربين والعمل على تطبيق الخبرات التي اكتسبوها في صورة ممارسات إدارية مبتكرة تساهم في تسريع قاطرة التنمية في كافة محافظات مصر.

وعقدت الدكتورة منال عوض والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة جلسة مع المتدربين للتعرف على أهم محاور التدريب وأوجه الإستفادة منه ومدى ارتباطه بمجالات عملهم وكيفية تطبيقه على أرض الواقع، وكذلك التعرف على احتياجاتهم من الدورات التدريبية التخصصية ومجالاتها.

وتوجهت د.منال عوض بالشكر للدكتور أشرف منصور وفريق عمل الجامعة و فريق عمل مركز سقاره على جهودهم فى تنفيذ تلك البرامج التدريبيه المتميزه والعمل على تأهيل ورفع قدرات الكوادر المحلية، مشيدة بالتعاون المثمر بين مركز سقارة للتدريب والجامعة الألمانية، موجهة بتنفيذ المزيد من الدورات التدريبية لتشمل كافة المكاتب الفنية بمحافظات الجمهورية.

ومن جانبه أعرب الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية عن تقديره وشكره لجهود الدكتورة منال عوض فى تأهيل ورفع قدرات الكوادر المحلية وتنفيذ برامج تدريبية تتيح لهم وضع حلول ذكية للمشكلات والقدرة على تطبيقها فعليا، موجها بضرورة تعرف المتدربين على المشروعات المستدامة داخل الجامعة والتى تم تنفيذها مثل محطة الطاقة الشمسية، معرباً عن أمله فى المزيد من التعاون مع مركز سقارة للتدريب لتنفيذ المزيد من البرامج التدريبية عن الهوية البصرية واستخدام الذكاء الاصطناعى والتقنيات الحديثة وتقييم دراسات الجدوى.

التنمية المحلية منال عوض مركز سقارة وزارة التنمية المحلية والبيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

أحمد الخالدي

خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المونوريل

هيئة الأنفاق: توقف قطار المونوريل المتداول طبيعي ولا توجد أي أعطال

ترشيحاتنا

الأضحية

كيف تُقسَّم الأضحية؟.. أمين الإفتاء: يستحب تقسيمها لـ 3 أجزاء

دار الإفتاء

هل يجب على الورثة دفع الزكاة على التركة المتأخر توزيعها؟.. الإفتاء توضح

الشيخ رمضان عبدالمعز

كيف نرتدي لباس التقوى في حياتنا؟.. رمضان عبدالمعز يوضح

بالصور

تزاحم الكبار .. كيف فرضت السيارات الصينية هيمنتها على أسواق مصر والخليج؟

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الشرقية.. توزيع مستلزمات الحج على حجاج الجمعيات الأهلية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بخصر منحوت.. نسرين أمين من زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقيه

بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه

فيديو

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

المزيد