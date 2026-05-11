تحذير | هؤلاء الأكثر عرضة لفيروس هانتا.. وهذه أهم الأعراض

يعد فيروس هانتا من أخطر الأمراض التي تثير حالة كبيرة من الذعر فى العالم خلال الأونة الاخيرة ويسبب العديد من المضاعفات الخطيرة التى يمكن أن تؤدى للوفاة إذا لم يتم اكتشاف المرض مبكرا.

ووفقا لموقع bmj و mayoclinic نكشف لكم الفئات الاكثر عرضة للإصابة بفيروس هانتا وأهم الأعراض التى تظهر عليهم .

الأنشطة الأكثر عرضة للخطر



الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس هانتا هم الأشخاص المعرضون لبراز القوارض أو بولها أو لعابها في الأماكن الريفية المغلقة، مثل المخيمين ومستخدمي الكبائن وعمال البناءينتشر الفيروس بشكل أساسي عن طريق استنشاق الغبار الذي يحتوي على الفيروس أثناء تنظيف المناطق المصابة، حيث تحدث أكثر من 90% من الحالات في الولايات المتحدة في الغرب.

التعرض المهني: يتعرض العاملون في مجالات الغابات والبناء والزراعة ومكافحة الآفات لمخاطر أعلى بسبب احتمالية الاتصال بالقوارض ومواد التعشيش الخاصة بها.

تنظيف الأماكن المغلقة: يُعد تنظيف الأماكن قليلة الاستخدام مثل الأكواخ أو الحظائر أو المخازن أو المرائب وعامل خطر رئيسي، خاصةً إذا تضمن الكنس، الذي يُثير الغبار الملوث بفضلات الفئران..

سكان المناطق الريفية: أولئك الذين يعيشون أو يعملون أو يلعبون في المناطق التي تنتشر فيها فئران الغزلان أو فئران القطن أو فئران الأرز، وخاصة في غرب الولايات المتحدة وخلال الأشهر الأكثر دفئًا.

المخيمون: الأفراد الذين يستخدمون الملاجئ أو مواقع الخيام أو الأكواخ القديمة التي قد تكون موبوءة بالفئران



أعراض فيروس هانتا



تبدأ أعراض كل من متلازمة النزف الكلوي (HFRS) ومتلازمة الرئة القلبية (HPS/HCPS) عادةً بعد أسبوع إلى أربعة أسابيع من الإصابة، على الرغم من أنها قد تظهر بعد ثمانية أسابيع من التعرض للفيروس. في كلا المرضين، تكون الأعراض الأولية شبيهة بأعراض الإنفلونزا: ارتفاع في درجة الحرارة، صداع، ألم في الظهر، إسهال، وقيء.

في متلازمة فرط ضغط الدم الرئوي، تتطور الأعراض سريعًا إلى المرحلة القلبية الرئوية، حيث يعاني المرضى من السعال وضيق التنفس وفي الحالات الخفيفة، يؤدي العلاج بالأكسجين التكميلي في هذه المرحلة عمومًا إلى الشفاء التام أما الحالات الشديدة، فقد تتطور بسرعة إلى تراكم السوائل في الرئتين، وفشل تنفسي، وصدمة، ووفاة.

غالباً ما تكون أعراض متلازمة الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة الكلى خفيفة، حيث يتعافى المرضى من الأعراض الأولية الشبيهة بأعراض الإنفلونزا ومع ذلك، يمكن أن تسبب انخفاض ضغط الدم، والنزيف، والفشل الكلوي، وفي حالات نادرة تسبب الوفاة.