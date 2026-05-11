الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل ضحية حوادث الطرق يُعد شهيدًا؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المواطنين يقول: "هل من يموت في حادث طريق يُعد شهيدًا؟"، مؤكدًا أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية قبل الحديث عن الحكم.

هل من مات في حوادث الطرق يُعد شهيدًا؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن على الإنسان أن يلتزم بتعليمات المرور في الطرق العامة، مستندًا إلى حديث النبي ﷺ: "أعطوا الطريق حقه"، مشيرًا إلى أن من حق الطريق الالتزام بالقواعد التي تحفظ النفس، مثل السرعات المحددة والإشارات وتنظيم السير.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الشريعة نهت عن تعريض النفس للهلاك، مستشهدًا بقوله تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، مؤكدًا أن اتباع تعليمات المرور من باب الإحسان الذي أمر الله به، حفاظًا على الأرواح.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه إذا وقع حادث دون تعمد أو تهور، مع التزام الشخص بكافة الاحتياطات، ثم توفي أحد فيه، فإنه يُرجى له ثواب الشهيد، لأنه لم يفرط ولم يتسبب في الهلاك عمدًا.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن النبي ﷺ بيّن أن الشهادة ليست قاصرة على القتال فقط، بل تشمل صورًا أخرى، مثل الغريق والحريق وصاحب الهدم، مؤكدًا أن من يموت في حادث يُرجى أن يكون في منزلة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى.

من ينال منزلة الشهداء في الإسلام؟

  • الْمَطْعُون: وهو الشخص الذي يموت بسبب مرض الطاعون.
    المبطون: وهو الذي يموت بسبب إصابة بمرض في البطن مثل الإسهال أو انتفاخ المعدة. 
  • الغريق: وهو من يموت غرقًا في الماء.
  • صاحب الهدم: وهو من يموت تحت الهدم والبناء. صَاحِب ذَات الْجَنْب: وهو من يموت نتيجة إصابته بالقرحة والتي تكون فِي الْجَنْب بَاطِنًا.
  • الْحَرِيق: وهو من يموت محروقًا بالنار.
  • الْمَرْأَة تَمُوت بِجُمْعٍ: وهي التي تموت وهي حامل، أو في فترة النفاس.
  • الموت بالسل: من يموت بمرض السل يعتبر شهيدًا وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "القتلُ في سبيلِ اللهِ شهادةٌ، والطّاعونُ شهادةٌ، والغرَقُ شهادةٌ، والبطْنُ شهادةٌ، والحرْقُ شهادةٌ، والسُّلُّ، والنُّفساءُ يجرُّها ولدُها بسُرُرِها إلى الجنةِ" صحيح الجامع.
  • من تردى من رأس جبل أو أكله السبع: أي من يأكله سبع بري أو يقع عن سفح الجبل.
  • الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ: وهو من يصيبه القيء أثناء الإبحار.
  • مَنْ قُتِلَ دُونَ مظلمته: أي الشخص الذي وقع عليه أيّ نوع من أنواع الظلم وقتل بسببه. 
  • طالب العلم: فمن خرج طالبًا العلم في سبيل الله ومات، احتسب عند الله شهيدًا.
  • مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ أو دَمِهِ أو أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ : وهو الذي مات دفاعًا عن سرقة ماله من قبل الأعداء واللصوص، سواء كان كثيرًا أو قليلًا.
  • مَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ: أي من مات وهو يدافع عن عرضه وشرفه.
تجاعيد الاذن
