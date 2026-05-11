هل هي احترافية أم كيدية؟.. خالد الغندور يعلق على تصريحات آدم وطني

علا محمد

علق الإعلامي أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق على تصريحات أدم وطني وكيل إمام عاشور ، الأخيرة  المثيرة للجدل .

وقال خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خرج علينا أدم وطني وكيل إمام عاشور بتصريحات غريبة وفي توقيت أغرب عن رحيل إمام عاشور عن صفوف الأهلي في نهاية الموسم ، وأنا أرى أنها تصريحات غير احترافية بالمرة في هذا التوقيت ولكني أراها تصريحات كيدية

واضاف :"الأهلي مازال لديه أمل في التتويج ببطولة الدوري ومقبل على أخر وأهم مباراة في الموسم أمام المصري بعد أيام قليلة قد تتوجه بلقب الدوري ، أو تؤهلة لدوري أبطال أفريقيا ، أو تطيح به للمركز الثالث المؤهل لكأس الكونفيدرالية البطولة الأقل أهمية وقوة في القارة السمراء".

وتابع :"وكان يجب على جميع لاعبي الأهلي ومن يمثلوهم التكاتف والتركيز خلال هذه الفترة والأيام القليلة من أجل مصلحة الأهلي والتي بالتأكيد تصب في مصلحة لاعبيه ولكن فوجئنا بتصريحات وطني الغريبة ، والتي ان كان قالها من نفسه بدون الرجوع لامام عاشور فهي كارثة ، وان كان قالها بموافقة اللاعب فوقتها الكارثة ستكون أكبر".

واكمل :"وعقب نهاية بطولة الدوري مباشرة سيسافر المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة كأس العالم والتي نسعى للظهور فيها بشكل مميز والتأهل للدور الثاني وهي بطولة تستحق الاهتمام والتركيز من الجميع وخاصة لاعبي المنتخب الوطني ومن ضمنهم عاشور ، ".

وختم :"وبالتالي كان الأولى أن يقوم أدم وطني بالشد من أزر امام عاشور للتدريب بشكل قوي والتركيز من أجل الظهور بمستوى مميز مع المنتخب في البطولة الأهم في العالم والتي ستكون محط انظار العديد من الاندية العالمية حتى يتلقى عروضا مميزة من أندية كبيرة في أوروبا بدلا من تشتيته في الوقت الحالي بتصريحات غريبة، ليستطيع بعد كأس العالم تسويقه بشكل أفضل وهو ما سيصب في مصلحة اللاعب ومصلحة الوكيل نفسه وأيضا مصلحة ناديه".

