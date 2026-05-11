تامر حسني أول الحضور.. بدء عزاء والدة الملحن جلال فهمي

بدأ منذ قليل عزاء والدة الملحن جلال فهمي، وذلك داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حضور الأهل والأصدقاء وعدد من المقربين من الوسط الفني.

وحرص الفنان تامر حسني على أن يكون من أول الحضور لتقديم واجب العزاء ، ومن المقرر أن يشهد العزاء توافد عدد من الشخصيات لتقديم واجب العزاء.

أعمال جلال فهمي

يذكر أن جلال فهمي، قام بتوزيع العديد من أغاني نجوم مصر والوطن العربي أبرزهم تامر حسني ، ياسمين نيازي، شذي، فادي بدر، فمن الأغاني التي وزعها لتامر حسني، " كل مرة"، "نور عيني"، "هوصلك "،" لأول مرة"، "من بعدي الطوفان" "حبيت أتنين" "زي النيل"،"حبيبي يارسول الله"، وألبوم "الجنة في بيوتنا" ولياسمين نيازي، طمن قلبي، نسايم، وعودني يارب.

ومن أبرز الأعمال الأخيرة للموزع الموسيقي جلال فهمي تعاونه مع الفنان تامر حسني، حيث تولّى توزيع عدد من الأغنيات التي طُرحت خلال موسم رمضان.

وشملت الأعمال أغنيات «من قلبي»، و«أعز الناس»، و«دايمًا ساند على أهلي»، والتي لاقت تفاعلًا بين الجمهور وقت طرحها، ضمن الأعمال الموسيقية التي شارك فيها خلال الفترة الأخيرة.