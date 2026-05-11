نائب محافظ الوادي الجديد يبحث تفعيل بيت العائلة المصرية

في ضوء توجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بتفعيل المبادرات الهادفة، عقد محمد كجك نائب المحافظ، اجتماعًا تنسيقيًا لتفعيل مبادرة (بيت العائلة المصرية)، بحضور الدكتور عمر عبد الكريم مدير منطقة الدعوة والإعلام الديني بالمحافظة، والقس تواضروس زكي كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة، والشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف بالمحافظة، وعددٌ من المسئولين بالأزهر والأوقاف والكنيسة.

استعرض كجك نشأة (بيت العائلة المصرية) وأهدافه، مثمّنًا دوره في تعزيز قيم المواطنة والحفاظ على النسيج الوطني والهوية المصرية، ولافتًا لأهميته في ظل التداعيات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، وحاجة الأجيال الجديدة للتمسك بقيم الانتماء والوطنية.

وشهد اللقاء مناقشة مجموعة من الرؤى والمقترحات الهادفة، ووجه نائب المحافظ بسرعة تشكيل مجلس أمناء للمبادرة وتوفير مقر ملائم، مع ضرورة وضع مقترح شامل لتفعيل المبادرة على نطاق واسع يشمل تنفيذها وتفعيلها بكافة مراكز المحافظة، بالإضافة لعقد لقاء دوري شهري لمتابعة أعمال المبادرة؛ مؤكدًا على محاولة الخروج بأفكار مبتكرة والتركيز على النشء والشباب لغرس القيم المرجوة، مع ضرورة تكامل جهود اللجان الفرعية لتؤتي المبادرة ثمارها على النحو المأمول.