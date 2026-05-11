القاهرة الإخبارية: إسبانيا وأيرلندا لعبتا دورًا كبيرًا في تمرير العقوبات الأوروبية على المستوطنين الإسرائيليين

قال عمرو المنيري، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بروكسل، إن العقوبات الأوروبية الأخيرة على المستوطنين والكيانات الداعمة للاستيطان، كانت متوقعة إلى حد كبير، إلا أن تأثيرها يُنتظر أن يكون كبيراً رغم اعتبارها "خطوة صغيرة" في سياق الإجراءات الأوروبية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد بصيلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دولاً مثل إسبانيا وأيرلندا لعبت دوراً كبيرًا في الدفع نحو هذا القرار داخل الاتحاد الأوروبي.

وأشار المنيري إلى أن هذه العقوبات تمثل خطوة نوعية في طبيعة العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل؛ لكونها تستهدف مستوطنين وكيانات تدعم الاستيطان غير المشروع.