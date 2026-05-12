معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج.. اعرف الفرق بين أنواع النسك

يتساءل كثيرون عن معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج، خاصة مع اقتراب بدء موسم الحج 2026 حيث يرغب الحجاج في معرفة أنواع النسك الصحيحة وكيفية أداء كل نوع منها وفق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعد مناسك الحج من أعظم العبادات في الإسلام لذلك يحرص الحاج على فهم الفرق بين حج الإفراد وحج القران وحج التمتع وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية.

وقد أوضح الفقهاء أن لكل نوع من هذه الأنواع طريقة خاصة في النية وأداء المناسك.

وقد بيّن الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج على النحو التالي:

حج الإفراد هو القيام بأعمال الحج فقط، ثم يؤدي العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج إذا أراد، ويحرم بالعمرة حينئذٍ من أدنى الحِلِّ. حج القران هو أن يُحرِم بالعمرة والحج معًا، أو بالعمرة ثم يُدخِل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها، ثم يعمل عمل الحج في الصورتين. حج التمتع هو أن يُقَدِّم العمرةَ على الحج ويتحلل بينهما؛ واسمه "تَمَتُّعٌ" لأن الحاج يتمتع فيه بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة.

موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة

يذكر أن دار الإفتاء المصرية تستعد لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة، وإعلان يوم وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد مغرب يوم السبت 29 ذو القعدة والموافق 16 مايو 2026.

وفي حال ثبوت الرؤية سيكون يوم الأحد الموافق 17 مايو أول أيام شهر ذي الحجة ويوم الاثنين 25 مايو وقفة عرفات، والثلاثاء 26 مايو أول أيام عيد الأضحى.

