إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

أُصيب 4 أشخاص مساء اليوم الإثنين في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل عند مدخل منفلوط بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص واخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي ناحية مدخل مركز منفلوط ووجود مصابين .

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة " كاظم . م . ف "، 22 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليمنى، و" محمد. م . ع " 35 عامًا، بجرح قطعي بالجبهة بطول 5 سم، و" محمد. م . ص" 27 عامًا، باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، و" عمر. م . ع "، 34 عامًا، وجرى نقل 3 منهم إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي الرعاية الطبية بينما رفض الأخير النقل النقل إلى المستشفى.



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.