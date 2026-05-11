حريق في مخلفات منور مستشفى صيدناوي بالأزبكية | صور

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق مخلفات داخل مستشفى صيدناوي بمنطقة الأزبكية دون اى إصابات.

ورد بلاغ لغرفة العمليات، يفيد تصاعد أدخنة من داخل مستشفى صيدناوي بشارع الجمهورية بدائرة قسم الأزبكية وبناء على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة انتقلت سيارات الإطفاء الى مكان البلاغ.

تبين من خلال المعاينة، نشوب حريق بمخلفات على مساحة مترين بمنور مستشفى صيدناوى للتأمين الصحى المكونة من أرضى و 7 طوابق وقام رجال الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق والقيام بعمليات التبريد مع منع خطر امتداد داخل المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.