سوق البحر الأحمر يفتح أبوابه أمام صنّاع الأفلام من العالم العربي.. التفاصيل الكاملة



يُطلق سوق البحر الأحمر للمشاريع السينمائية دعوته لصنّاع الأفلام من العالم العربي وقارتَي أفريقيا وآسيا للتقدم بمشاريعهم للمشاركة في دورته المقبلة، التي تُقام في الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر 2026، ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقررة من 3 إلى 12 ديسمبر 2026.



مشاريع في طورَي التطوير والإنجاز

يستقبل السوق نوعين من المشاريع: الأفلام قيد التطوير أو الإنتاج، والأعمال قيد الإنجاز، مما يتيح لصنّاع الأفلام في مراحل مختلفة من مسيرتهم فرصة الاستفادة من منصة السوق والحضور الدولي الذي يوفره.



مواعيد التقديم

حدّد السوق موعدَين نهائيَّين للتقديم وفق طبيعة المشروع:

11 يونيو 2026 للمشاريع قيد التطوير

24 يوليو 2026 للأعمال قيد الإنجاز



وتُتيح المشاركة في سوق البحر الأحمر للمشاريع السينمائية جملةً من الفرص، أبرزها التأهل للحصول على جوائز نقدية وعينية، إلى جانب فرصة عرض المشروع مباشرةً أمام نخبة من المنتجين والممولين والموزعين ووكلاء البيع وصنّاع القرار في صناعة السينما العالمية، فضلاً عن فرص دعم إضافية متنوعة.



ويُشكل سوق البحر الأحمر للمشاريع واحدةً من أبرز منصات التطوير السينمائي في المنطقة، إذ يجمع تحت سقف واحد مشاريع من ثلاث قارات في لقاء مع مجتمع الصناعة الدولي، مما يجعله وجهةً محورية لكل صانع أفلام يسعى إلى تحويل مشروعه من فكرة إلى واقع.