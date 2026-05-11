حسين فهمي يصل فرنسا لحضور مهرجان كان السينمائي 79 | خاص

وصل مساء اليوم النجم حسين فهمي إلى مدينة كان الفرنسية، لحضور النسخة 79 من مهرجان كان السينمائي الدولي، والتي تستضيف الجناح المصري للعام الثاني على التوالي.



ويعكس الجناح المصري التزام منظمي وشركاء الجناح تجاه دعم السينما المصرية والعربية خارج مصر والعالم العربي، ويقام الجناح المصري في منطقة البانتييرو المطلة على الميناء القديم لمدينة كان، في الفترة من 12 إلى 23 مايو 2026.



ويأتي الجناح كمبادرة مشتركة بين ثلاثة من أبرز المؤسسات السينمائية في مصر: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولجنة مصر للأفلام ومهرجان الجونة السينمائي، ليشكّل هذا التعاون مساحة مشتركة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كقوة إبداعية فاعلة في المشهد السينمائي الدولي.



ويشارك رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في ندوة خاصة بعنوان "أعمال غير اعتيادية: النمو والابتكار في مشهد متغير"، مع كل من: بافي ياسين مؤسسة ورئيسة لجنة كردستان للأفلام، وزيد شاكر المدير التنفيذي المكلف لـ "فيلم العلا"، وهناء العمير مخرجة ورئيسة مجلس إدارة جمعية السينما السعودية، ومستشارة إبداعية في استوديوهات MBC، جانلوكا شقرا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Front Row Filmed Entertainment، وعلاء كركوتي الشريك المؤسس لمركز السينما العربية، والممثل وصانع الأفلام جهاد عبدو.



على جانب أخر أعلن مركز السينما العربية (ACC) عن منح الممثل المصري القدير ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حسين فهمي، جائزة شخصية العام السينمائية العربية في نسختها السابعة، تقديرًا لمساهماته البارزة في صناعة السينما العربية وتأثيره المستمر على السينما إقليميًا ودوليًا.