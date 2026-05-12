فقدنا قيمة فنية وإنسانية كبيرة.. هند صبري تنعى عبدالرحمن أبو زهرة

حرصت الفنانة هند صبري، على نعى الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض.

وكتبت هند صبري عبر حسابها الشخصي على منصة إكس: “رحم اللّٰه الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة وأسكنه فسيح جناته، فقدنا قيمة فنية وإنسانية كبيرة أثرت في أجيال كتير”.

وتابعت: “خالص التعازي لأسرته الكريمة وأحبائه وكل جمهوره، ونسأل اللّٰه أن يُلهمهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة”.

اللحظات الأخيرة في حياة عبدالرحمن أبو زهرة

وشهدت الساعات الأخيرة في حياة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة تدهورا ملحوظا في حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة شديدة استدعت نقله إلى المستشفى ووضعه تحت الرعاية الطبية المكثفة.

وبحسب ما كشفته أسرته، فقد عانى الفنان الراحل من أزمات صحية متتالية أثرت على وظائف التنفس والحالة العامة للجسم، ما أدى إلى بقائه داخل العناية المركزة لفترة، وسط متابعة مستمرة من الأطباء.

وأشار أفراد من أسرته إلى أن حالته الصحية شهدت تراجعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، قبل أن يرحل تاركا خلفه مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال التي صنعت مكانة خاصة له في قلوب الجمهور.

ويعد عبد الرحمن أبو زهرة واحدا من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، حيث قدم على مدار مشواره الفني أعمالا متنوعة في السينما والدراما والمسرح، وتميز بصوته وأدائه الذي جعله من الأسماء البارزة في تاريخ الفن المصري.