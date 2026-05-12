بشير التابعي: شيكو بانزا قدم مباراة عالمية أمام اتحاد العاصمة.. وبيزيرا نصف قوة الزمالك

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الثنائي شيكو بانزا وبيزيرا قدما مستويات مميزة مع الزمالك خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى قلقه من تراجع أداء الفريق قبل نهائي الكونفدرالية.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة CBC: "شيكو بانزا قدم مباراة عمره مع الزمالك وظهر بأداء عالمي، كما أن بيزيرا يثبت أنه يمثل 50% من قوة الفريق".

وأضاف: "كينو مع بيراميدز لم يقدم ما يقدمه بيزيرا حاليًا مع الزمالك".

وتابع: "ركلة جزاء اتحاد العاصمة أمام الزمالك صحيحة بنسبة 100%، وحسام عبد المجيد أخطأ في اللعبة".

وأشار التابعي إلى مخاوفه قبل نهائي البطولة، قائلًا: "أنا قلقان على الزمالك في نهائي الكونفدرالية، لأن أداء اللاعبين تراجع في الفترة الأخيرة رغم تحقيق الفوز في بعض مباريات الدوري، كما أن اتحاد العاصمة فريق متواضع".

واختتم تصريحاته قائلًا: "وسام أبو علي رحل غصب عن الأهلي، وكان يرفض المشاركة في التدريبات للضغط من أجل الانتقال إلى الدوري الأمريكي".