جمال عبد الحميد: الزمالك يحتاج هدفًا مبكرًا أمام اتحاد العاصمة.. والجمهور كلمة السر

أكد جمال عبد الحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الجهاز الفني للفريق الأبيض تعامل بذكاء مع مواجهة اتحاد العاصمة، مشيدًا بأداء اللاعبين رغم الخسارة.

وقال عبدالحميد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة CBC: "معتمد جمال كان هدفه في مباراة اتحاد العاصمة الخروج بأقل الخسائر قبل لقاء الإياب في القاهرة، ولذلك لعب الشوط الأول بشكل دفاعي منظم، وكان ذلك قرارًا صحيحًا، ثم ضغط الفريق في الشوط الثاني من أجل التسجيل وأهدر عدة فرص".

وأضاف: "كنت أتمنى أن يعود الحكم لتقنية الفيديو في هدف عدي الدباغ، خاصة أنه احتسب الخطأ على شيكو بانزا".

وتابع: "إلغاء هدف الزمالك الذي سجله بيزيرا كان صدمة لنا، والأهم أننا لم نتأثر نفسيًا، خصوصًا أن الفريق تعرض بعد ذلك لركلة جزاء سجل منها اتحاد العاصمة هدف الفوز".

وأشاد عبدالحميد بقرارات الجهاز الفني، قائلًا: "أحيي معتمد جمال على الدفع بشيكو بانزا، لأنه لاعب سريع ومهاري، والتشكيل بشكل عام كان جيدًا، كما أن الأداء الدفاعي كان مميزًا".

واستكمل: "أنصح معتمد جمال بأن الزمالك يحتاج لتسجيل هدف واحد أولًا، ثم البحث عن الهدف الثاني دون تسرع، حتى لا يندفع الفريق هجوميًا ويترك مساحات للهجمات المرتدة".

وأشار إلى قوة الخط الأمامي للفريق قائلًا: "الثلاثي الهجومي في الزمالك رائع ويجيد تسجيل الأهداف".

كما أشاد بما حدث مع محمد شحاتة، مضيفًا: "إصرار اللاعبين على ارتداء محمد شحاتة لشارة القيادة أمر جميل ويُحسب لغرفة الملابس داخل النادي".

واختتم تصريحاته قائلًا: "الجمهور سيكون له دور كبير في نهائي الكونفدرالية، ونتمنى التوفيق للزمالك، فجمهور النادي عظيم، وظهر ذلك بوضوح بعد مباراة الأهلي عندما حرص اللاعبون على تحيته رغم الخسارة".