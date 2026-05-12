نظر تجديد حبس المتهمة بإنهاء حياة حفيدها وحقن حفيدتها بالكلور في الصف

ينظر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، بعد قليل، جلسة تجديد حبس المتهمة بإنهاء حياة حفيدها وحقن حفيدتها بالكلور في الصف.

كشفت التحقيقات في واقعة وفاة رضيع وإصابة شقيقته بدائرة مركز شرطة الصف في الجيزة، اعترافات صادمة للمتهمة، التي عُرفت إعلاميًا بـ “سيدة الكلور”، حيث أقرت بارتكاب الواقعتين بدوافع أسرية وخلافات عائلية.

وأضافت التحقيقات أنها لجأت إلى شراء عدد من السرنجات الطبية من إحدى الصيدليات، وحقنت يوم الواقعة حفيدها الرضيع “حسين أ” بمادة عبارة عن خليط من الماء والهواء، ما أسفر عن وفاته خلال محاولة إسعافه بالمستشفى.

وأوضحت المتهمة أنها تخلصت من السرنجة بإلقائها في الترعة المجاورة لمنزل الأسرة، مشيرة إلى أن هدفها كان إخفاء معالم الواقعة، وأن دافعها الرئيسي كان رغبتها في إنهاء العلاقة الزوجية بين نجلها وزوجته بسبب خلافات أسرية.

وأقرت المتهمة بواقعة أخرى سابقة، حيث حاولت التخلص من حفيدتها “رحمة” البالغة من العمر عام و3 أشهر، عن طريق إعطائها سرنجة تحتوي على مادة الكلور، وادعت وقتها للأسرة أن الطفلة تعرضت للدغة ثعبان.

وتبين أن الطفلة تم نقلها إلى مستشفى أبو الريش، وخضعت لجراحة دقيقة تم خلالها استئصال جزء من الأمعاء والجهاز الهضمي، ولا تزال محتجزة داخل العناية المركزة حتى الآن.

وأشارت التحقيقات إلى أن بعض أفراد الأسرة كانوا على علم بالواقعتين منها شقيقة المتهمة، بينما نفى آخرون علمهم، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سرنجات تحتوي على مادة الكلور وأخرى فارغة داخل غرفة نوم المتهمة، وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة.