أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى
الاحتلال يضيق على الفلسطينيين خلال صلاتهم الفجر بالمسجد الأقصى.. ويعتقل عددا منهم في الضفة
مبعوث ترامب السياحي يكشف تفاصيل لقائه مع الرئيس السيسي
أسعار العملات العربية في مصر الآن
الشراء أونلاين.. مهلة قانونية لاسترجاع السلع دون مبرر
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق الفرافرة ديروط
قائمة أسعار السلع التموينية اليوم الثلاثاء 12 مايو
حكم اشتراك شخصين في سُبع بقرة بالأضحية .. الإفتاء توضح
أهمل في توزيع القضايا داخل الإدارة القانونية.. المحكمة التأديبية تنذر رئيس قطاع بشركة هندسية
ذروة الموجة الحارة تضرب مصر.. الأرصاد تحذر من ارتفاع شديد في درجات الحرارة
الرئيس السيسي ينعي الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة: قدم اعمالاً فنية قيمة ومميزة
نظر تجديد حبس المتهمة بإنهاء حياة حفيدها وحقن حفيدتها بالكلور في الصف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

سويلم يتابع جاهزية المحطات للتعامل مع موسم أقصى الاحتياجات المائية

وزير الري
وزير الري

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس مراد غالي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، يستعرض أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وجاهزية محطات الرفع خلال موسم أقصى الاحتياجات الحالي.

واستعرض التقرير حالة المحطات على مستوى الجمهورية، حيث تم مؤخراً تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل والعمرات بمختلف الإدارات المركزية للمحطات، وتركيب محركات وصناديق تروس، وإنشاء غرف محولات، وتأهيل خطوط تغذية كهربائية للمحطات، وتوريد قطع غيار ميكانيكية، وتدعيم عدد من المحطات بوحدات طوارئ لمجابهة أي ازدحامات مائية.

وتم إصدار أمر إسناد لعملية إنشاء محطة طلمبات صرف قلابشو، وجارٍ البت الفني لإنشاء محطتي الحامول وسمتاي، وجارٍ طرح توريد قواطع ولوحات ومحركات وعدد (٥) وحدات طوارئ لمحطات كفر الشيخ على مصرف كيتشنر، وتوريد وتركيب (٨) ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات (النقرة ١ و٥، والبستان ١، وحلق الجمل، وإهناسيا)، وتوريد وتركيب عدد (٨) صناديق تروس لمحطات المصلحة، وإصدار أمر إسناد لعمليات (إنشاء محطة النصر (٥) الجديدة - توريد وتركيب عدد (٢٤) صندوق تروس لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء)، كما تم الانتهاء من عدد (٨) عمرات لمحطات النقرة، وجارٍ تنفيذ عدد (٢٢) عمرة، وكذلك إعادة تأهيل عدد (٧) محركات.

كما أنه جارٍ إعداد خطة لاحتياجات المحطات خلال الخمس سنوات القادمة، لضمان جاهزية المحطات والوفاء بالاحتياجات المائية للري والصرف.

وقد وجه الدكتور سويلم باستمرار المجهودات المبذولة من أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء في تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة، وتوفير الموارد اللازمة لذلك، لضمان أداء المحطات لدورها الحيوي في منظومة الري والصرف.

وقد أكد الدكتور سويلم على مواصلة الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء بكافة المحطات على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع الإجراءات التي تقوم بها أجهزة الوزارة الأخرى، لضمان قدرة منظومة إدارة وتوزيع المياه على استيفاء الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال الموسم الصيفي.

جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تُعد أحد أجهزة الوزارة الهامة التي تُسهم في تحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية، للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكافة المنتفعين، حيث تشرف على عدد ٥٩٨ محطة رفع (٣٦٩ محطة ري تخدم زمام ٦.٣٠ مليون فدان - ١٣٠ محطة صرف تخدم زمام ٤.٤٠ مليون فدان – ٤٦ محطة خلط تخدم زمام ٨٤٦ ألف فدان – ٥٣ عائمة)، وتضم هذه المحطات عدد ٢٢٥٠ وحدة رفع.

هاني سويلم سويلم وزير الموارد المائية والري

الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

صرف معاشات يونيو مبكرًا قبل عيد الأضحى.. التضامن تعلن مفاجأة سارة

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

أفضل عائد من شهادات ادخار بنك مصر ٢٠٢٦

بنك مصر يطرح 7 شهادات ادخار في 2026 بفائدة تصل لـ 20,5%

سلوت وصلاح

سلوت يكشف مفاجأة بشأن محمد صلاح عقب مباراة تشيلسي .. ماذا حدث؟

الشابين الغارقين

بعد 3 أيام بحث.. شِباك الصيادين تنتشل جثتى الشابين الغارقين فى نيل قنا | صور

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

مجلس النواب

طلب إحاطة حول صعوبة تعامل كبار السن مع الخدمات الحكومية الإلكترونية

مجلس الشيوخ

برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة أفريقيا ـ فرنسا تعزز مكانة مصر كقوة دافعة للتنمية والشراكة بالقارة السمراء

النفقة

ماذا يعني سقوط النفقة بعد الطلاق في حالة الإعسار؟ مشروع قانون الأسرة يجيب

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

هيونداي وكيا ومرسيدس .. تفاصيل ‏مزاد سيارات جمارك بورسعيد القادم ‏

"برلين بلا سيارات" تتعثر.. حملة حظر المركبات تفشل في الوصول للاستفتاء الشعبي

خلل مفاجئ يربك السائقين.. مرسيدس تستدعي 144 ألف سيارة بسبب اختفاء العدادات

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

