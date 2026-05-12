البحر الأحمر تتجه للتوسع الجامعي بإنشاء كليات هندسة وطاقة متجددة ومستشفى جامعى

أكد الدكتور وليد البرقى محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة تدرس التوسع فى منظومة التعليم الجامعى من خلال إنشاء كليات جديدة متخصصة فى مجالات الهندسة والطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى جامعى لخدمة أهالى المحافظة.

وأوضح المحافظ خلال لقائه الدورى مع الصحفيين والإعلاميين، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار دعم التنمية المستدامة وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، خاصة مع ما تمتلكه المحافظة من إمكانيات كبيرة فى مجالات التعدين والطاقة والسياحة.

وأشار البرقى إلى أن مشروع التوسع الجامعى يهدف إلى تقليل اغتراب الطلاب وتوفير فرص تعليم متطورة داخل المحافظة، إلى جانب دعم القطاع الصحى عبر إنشاء مستشفى جامعى يُسهم فى تقديم خدمات طبية متقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أن الجامعة سيكون لها دور محورى فى دعم خطط التنمية بالمحافظة، من خلال إعداد كوادر مؤهلة وإجراء الدراسات والأبحاث المرتبطة بالمشروعات التنموية، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير التعليم والصحة فى المحافظات الحدودية والساحلية.