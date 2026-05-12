انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

كشف أمر إحالة قاضي سابق إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل طليقته بإطلاق النار عليها داخل الممشى السياحي بمدينة 6 أكتوبر عن مفاجآت عديدة.

قال المتهم أمام جهات التحقيق إنه ظل يراقب المجني عليها منذ الساعة 11 صباحًا، جالسًا داخل مقهى مواجه لمسكنها، منتظرًا خروجها، حتى غادرت المنزل قرابة الساعة 8:30 مساءً مستقلة سيارة حمراء اللون، وأنه تتبع طليقته بسيارة مملوكة لشقيقه، مؤكدًا أن الأخير لم يكن على علم بنيته ارتكاب الجريمة، مضيفًا أنه لاحقها حتى وصلت إلى الممشى السياحي بمدينة 6 أكتوبر، حيث شاهدها تستقل سيارة "بي إم دبليو" بيضاء برفقة شخص آخر، تبين له لاحقًا أنه زوجها عرفيًا: أنا معرفوش بس عرفت في القسم إن هو دا جوزها العرفي.

وأضاف المتهم: «كنت واخد قراري إني هموتها.. لأنها خسرتني كل حياتي ومتراجعتش لحظة أنا ضربت طلقة واحدة ساعتها علشان الممشى مكان الواقعة كان في ناس ماشية فقولت أضرب طلقة في الجو علشان لو حد خد باله إني معايا سلاح كله يجري ومحدش يمسكني وبعدها روحت جاري ناحية العربية وموتها في ساعتها»، مؤكدا أنه لم يجرِ أي حديث بينه وبين المجني عليها قبل إطلاق النار.