آلام في البطن.. علامات تنذرك بإصابتك بعدم تحمل الجلوتين

رنا عصمت

يحدث عدم تحمل الجلوتين عندما تشعر بأعراض مزعجة بعد تناول الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين، مثل الانتفاخ أو الغازات أو الشعور بالتعب والإرهاق، والجلوتين هو بروتين يوجد في العديد من الأطعمة، خاصة القمح.

قد تظهر الأعراض بعد تناول الجلوتين بساعات أو حتى أيام، وتشمل:

-ألم البطن.

-فقر الدم.

-القلق والتوتر.

-الانتفاخ أو الغازات.

-ضبابية الدماغ أو صعوبة التركيز.

-الاكتئاب.

-الاسهال أو الإمساك.

-التعب والإرهاق.

-الصداع.

-الام المفاصل.

-الغثيان والقيء.

-الطفح الجلدي.

-يعاني كثير من الأشخاص المصابين بعدم تحمل الجلوتين أيضًا من متلازمة القولون العصبي.

لا يوجد علاج نهائي لعدم تحمل الجلوتين، لكن معظم الأشخاص يلاحظون تحسنًا كبيرًا في الأعراض عند اتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين.

المصدر DailyMedicalinfo

