الرئيس الكيني: أفريقيا تحتاج 170 مليار دولار سنويا للاستثمار في البنية التحتية

قال الرئيس الكيني وليام روتو، إن القارة الأفريقية تحتاج إلى 170 مليار دولار سنويا للاستثمار في البنية التحتية.

وأضاف الرئيس الكيني وليام روتو،، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لقمة أفريقيا فرنسا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أفريقيا لا تحتاج إلى مساعدات بل إلى شراكات دولية.

ولفت إلى أن أفريقيا بها رأس مال كبير ولكن دولنا تواجه صعوبات في تمويل مشروعات البنية التحتية.

وطالب بوجود هيكل وإطار مالي لإفريقيا يهدف إلى إنشاء منصات توفر رأس المال اللازم لاستراتيجية منسقة للاستثمار داخل أفريقيا.

وتعقد قمة أفريقيا فرنسا، تحت شعار "أفريقيا إلى الأمام" وتهدف إلى تعزيز الشراكة الأفريقية - الفرنسية بالتركيز على تحديات النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والطاقة، وإصلاح النظام المالي الدولي، فضلا عن دمج الأولويات الأفريقية ضمن الأطر الاقتصادية العالمية.

وتشهد القمة مشاركة واسعة من القادة الأفارقة والرئيس الفرنسي وسكرتير عام الأمم المتحدة والعديد من رؤساء منظمات التمويل الدولية والإقليمية فضلاً عن ممثلي قطاع الأعمال الأفريقي والفرنسي.

وتتضمن الجلسة الافتتاحية للقمة، كلمات رؤساء كينيا وفرنسا وبوروندي "الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي"، إلى جانب سكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.