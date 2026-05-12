قائد القوات البحرية يلتقى نظيره الكيني لبحث التعاون العسكري المشترك

استقبل الفريق محمود عادل فوزي قائد القوات البحرية ، اللواء "بول أوور أوتينو" قائد القوات البحرية الكينية والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الرسمية للقوات البحرية بالإسكندرية والتي استمرت لعدة أيام، كما عقد الجانبان مباحثات ثنائية تناولت عدداً من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

دعم التعاون العسكري

وعلى هامش الزيارة ، قام الوفد بزيارة شملت الكلية البحرية لتفقد منظومة الإعداد والتأهيل للطلبة داخل الكلية التى تتم وفقاً لأحدث النظم التعليمية، وكذا زيارة عدد من الوحدات البحرية المنضمة حديثاً للتعرف على القدرات القتالية وأحدث منظومات التسليح التى تمتلكها القوات البحرية المصرية، فضلا عن زيارة ترسانة الإسكندرية للتعرف على إمكانيات الشركة الرائدة في إنتاج وبناء الوحدات البحرية.

تأتى تلك الزيارة تأكيداً على حرص القوات المسلحة على دعم أواصر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة ، لدعم جهود الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة.