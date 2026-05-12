بـ111 مليون جنيه.. ضبط 600 كيلو مخدرات و35 ألف قرص و52 سلاحا ناريا.. صور

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصر جنائى شديد الخطورة – سبق إتهامه والحكم عليه بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل عمد، سلاح نارى ، إتجار بالمخدرات ، سرقة بالإكراه) بنطاق محافظة "قنا" ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر .. وضبط بحوزتهم (قرابة 600 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو ، آيس ، أفيون، هيروين" – قرابة 35 ألف قرص مخدر – 52 قطعة سلاح نارى "14 بندقية آلية ، 18 بندقية خرطوش ، 18 فرد خرطوش، 2 طبنجة").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (111) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.