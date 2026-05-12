تعليم الوادي الجديد: نهدف لتطبيق اللوائح واكتشاف السلبيات وإيجاد حلول جذرية لها

أعلن الدكتور إبراهيم قناوى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد عن تطبيق جميع محاور العمل المنهجى من أجل النهوض بالعملية التعليمية على أرض المحافظة وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائها منها، مؤكدا على الدور المهم والمحورى لمديرى المدارس والمعلمين، وأن نجاح منظومة العمل لحسن إدارتهم داخل المدرسة.



- تطبيق اللوائح والقوانين الداعمة لتحقيق الانضباط

وشدد قناوى على مراعاة الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لتحقيق الانضباط والوقوف على أهم المشاكل والسلبيات التي تواجه العملية التعليمية بالمدرسة وايجاد الحلول العاجلة لها، والمتابعة الدورية والمستمرة للعملية التعليمية داخل المدرسة والتأكد من انضباطها تقديم خدمة تعليمية متميزة لللطلاب وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وجاذبة توفير بيئة تعليمية جاذبة داخل الفصول الدراسية وفق الإمكانيات المتاحة والاستفادة من كافة العناصر البشرية داخل المدرسة لخدمة طلابها.

- دعم التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور

وأكد وكيل تعليم المحافظة على ضرورة الاهتمام بالأنشطة التربوية المختلفة والعمل على صقل مهارات الطلاب ضرورة التحفيز والتشجيع للطلاب والمعلمين المتميزين والعمل من أجل منظومة تعليمية متكاملة داخل المدرسة استقبال أولياء الأمور والاستماع لمشكلاتهم وبحث مقترحاتهم بما فيه مصلحة الطالب، والرعاية الاجتماعية للطلاب والاستماع إليهم وفتح باب الحوار معهم بصفة دورية للوصول بهم لأعلى مستوى من الانضباط والالتزام والتفوق، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان حسن وانضباط العمل.