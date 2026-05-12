جولات مكثفة.. محافظ جنوب سيناء يتابع تطوير الخدمات ورصف الطرق بالطور

واصل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولاته الميدانية بمدينة طور سيناء، يرافقه اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وعلي حمادة، رئيس المدينة.

وقد تفقد المحافظ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة طور سيناء، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسير العمل داخل المركز.

واستمع المحافظ، خلال الجولة، إلى مطالب ومقترحات المواطنين، كما ناقش عددًا من الأفكار الخاصة بتطوير الخدمات.

وحرص المحافظ على استطلاع مدى رضا المواطنين عن مستوى الأداء وسرعة إنجاز المعاملات، موجهًا بضرورة التيسير على المواطنين، وتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

كما تفقد محافظ جنوب سيناء أعمال رصف الطرق الداخلية بمدينة طور سيناء، الجاري تنفيذها ضمن خطة العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات، ورفع كفاءة البنية التحتية، وزيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق.

ووجّه المحافظ المهندس رضا أحمد محمد، مدير مديرية الطرق، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف الجارية بمنطقة الـ102 وحدة سكنية، والتي تشمل ازدواج شارع كلية العلوم الأزهرية، وامتداد شارع المركبات، والطرق الداخلية بالحي، بما يسهم في خدمة المدارس والمديريات المختلفة، وتسهيل الوصول إلى قسم الشرطة، وتحقيق عوامل السلامة والأمان لتلاميذ المدارس والعاملين بالإدارة التعليمية بالمنطقة.

وتابع المحافظ، كذلك، أعمال التطوير والرصف بحيي بدر القديم والجديد، مؤكدًا أهمية تلك المشروعات في تحقيق المرورية، ورفع كفاءة شبكة الطرق، وتحسين الحركة المرورية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة طور سيناء.