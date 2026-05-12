"البحث العلمي والتكنولوجيا" تعلن فتح باب التقديم لأكاديمية هوارد رايفا الدولية

نهلة الشربيني

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقديم للمشاركة في أنشطة أكاديمية هوارد رايفا التابعة للمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (IIASA)، والتي تم إنشاؤها تكريمًا لإرث البروفيسور هوارد رايفا، أحد أبرز رواد علوم اتخاذ القرار وتحليل المفاوضات، والذي شغل منصب المدير المؤسس للمعهد خلال الفترة من 1972 إلى 1975.

وتهدف الأكاديمية إلى تطوير وتطبيق أدوات تحليل النظم لدعم صنع القرار القائم على الأدلة العلمية، وتعزيز مهارات التفاوض والدبلوماسية، إلى جانب بناء شبكة دولية من الخبراء والمتخصصين في تحليل القرار والسياسات.

أولاً: دورة تدريبية قصيرة

يُعلن معهد IIASA عن تنظيم دورة تجريبية قصيرة بعنوان:

“صنع القرار والتفاوض: تطبيقات على التحديات العالمية المعقدة”

 التاريخ: 14 – 16 يوليو 2026

وتركز الدورة على استخدام النماذج والأدوات التحليلية لإشراك صانعي السياسات والمفاوضين مع الخبراء العلميين، بهدف التوصل إلى حلول مشتركة للتحديات العالمية المعقدة.

ويضم فريق التدريس نخبة من الأكاديميين والخبراء من مؤسسات دولية مرموقة، من بينها:

* المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (IIASA)

* جامعة هارفارد

* جامعة برينستون

* جامعة جنوب كاليفورنيا

* مؤسسة سلون

 آخر موعد للتقديم: 15 مايو 2026

للمهتمين بالمشاركة، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

ثانيًا: زمالة هوارد رايفا للباحثين الشباب

بالتزامن مع الدورة، يعلن معهد IIASA بالتعاون مع Friends of IIASA عن فتح باب التقدم للحصول على زمالة هوارد رايفا في التفاوض وعلم اتخاذ القرار لعام 2026.

وتهدف الزمالة إلى دعم الباحثين في بداية مسيرتهم المهنية المهتمين بتطبيق أدوات تحليل القرار والتفاوض على القضايا الدولية، وتعزيز مشاركتهم في أنشطة الأكاديمية وبناء قدراتهم البحثية والتطبيقية.

 للمهتمين بالتقدم، يُرجى إرسال خطاب نية (Statement of Interest) عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

 تدعو الأكاديمية الباحثين والمهتمين إلى الاستفادة من هذه الفرص المتميزة، بما يسهم في بناء قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في القضايا العالمية.

