لهيب القطن يضرب مصنعًا بطهطا.. واستنفار أمني للسيطرة على النيران

تحولت المنطقة الصناعية غرب مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، إلى ساحة من الدخان وألسنة اللهب، عقب اندلاع حريق مفاجئ داخل أحد مصانع القطن، ما دفع الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى التحرك السريع لمحاصرة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

ماذا حدث؟

وكان اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع للقطن بالمنطقة الصناعية غرب المدينة، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية للتعامل مع البلاغ.

وانتقل اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إلى موقع الحريق لمتابعة تطورات الموقف ميدانيًا، برفقة القيادات الأمنية والتنفيذية، حيث جرى التنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية لاحتواء النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى المصانع والمنشآت المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في كمية من القطن داخل المصنع، فيما دفعت الجهات المختصة بـ4 سيارات إطفاء إلى جانب سيارات الإسعاف تحسبًا لوقوع أي إصابات أو حالات اختناق.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها المكثفة لإخماد الحريق وتبريد موقع النيران، وسط حالة من الاستنفار بالمنطقة الصناعية، بينما جارٍ الوقوف على أسباب اندلاع الحريق والخسائر الناتجة عنه.