بأوبريت «العروبة».. أطفال جنوب سيناء يخطفون الأنظار في ختام أنشطة رياض الأطفال بالطور

شهدت الدكتورة وفاء محمد رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، حفل ختام أنشطة رياض الأطفال، والذي أُقيم على المسرح المكشوف بمدينة طور سيناء، وسط أجواء احتفالية مبهجة عكست حجم الجهد المبذول في تنمية مواهب الأطفال وصقل قدراتهم الفنية والإبداعية.

حضر الاحتفالية منيرة فتحي، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، وسامي الجندى مدير الشئون التنفيذية وأحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، والمهندس مصطفى زرد، رئيس مجلس الأمناء والآباء على مستوى المحافظة، والشيخ سليمان أبوبريك، رئيس مجلس الآباء بإدارة طور سيناء التعليمية.

بدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم قدمت فرقة قصر ثقافة طور سيناء عددًا من الفقرات الغنائية التي أضفت أجواءً من البهجة والحماس على الحضور.

وتألقت براعم الروضة خلال تقديم أوبريت «العروبة»، إلى جانب مجموعة متنوعة من الاستعراضات الوطنية والفرعونية والغنائية، التي نالت إعجاب الحضور، لما حملته من رسائل وطنية وأداء عكس حجم التدريب والرعاية التي حظي بها الأطفال.

وأعربت مدير تعليم جنوب سيناء، خلال كلمتها، عن سعادتها البالغة بالمستوى المشرف الذي ظهر به الأطفال، مؤكدةً أن ما قدموه يُعد نموذجًا رائعًا للإبداع والثقة بالنفس، ويعكس الجهود المخلصة لمعلمات رياض الأطفال وأولياء الأمور في اكتشاف مواهب الأبناء وتنميتها.

وقدمت الشكر والتقدير لإدارة المدرسة والمعلمات والقائمين على تنظيم الحفل، مشيدةً بحسن التنظيم وروعة الفقرات الفنية، مؤكدةً أن الأنشطة التربوية والفنية تُعد ركيزة أساسية في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته الفكرية والإبداعية منذ الصغر.

كما أثنت على تعاون أولياء الأمور ودعمهم المستمر لأبنائهم، مشيرةً إلى أن هذا التعاون المثمر يسهم في إعداد جيل واعٍ ومبدع قادر على التعبير عن نفسه بثقة وتميز في مختلف المجالات.