أسوان.. تعزيز الأمان المرورى بمحور وكوبرى كلابشة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود فرع الهيئة العامة للطرق والكباري برئاسة المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية للفرع ، لتنفيذ حزمة من التدخلات والإجراءات المرورية بمحور وكوبرى كلابشة ، والذى يربط الطريق الصحراوى الغربى بالطريق الزراعى الشرقى بطول 23 كم ، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تعزيز معدلات الأمان والسلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين من أهالى قرية فارس والقرى المجاورة .

ويأتى ذلك فى ظل التنسيق المتواصل مع وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير ، لدعم جهود تطوير المحاور والطرق الرئيسية ورفع كفاءة عناصر السلامة المرورية بالمحاور الحيوية .

وشملت الجهود تنفيذ مطبات أسفلتية أمام قرية فارس على محور وكوبرى كلابشة ، إلى جانب دعم المحور بكاميرات مراقبة حديثة لمتابعة الحركة المرورية على مدار الساعة ، وتأمين المنشآت الحيوية والكبارى الرئيسية ، بما يساهم فى تحسين مستوى المتابعة والرصد وتحقيق السيطرة المرورية الكاملة .

كما أوضحت الهيئة العامة للطرق والكبارى أن هذا النوع من الطرق السريعة الخاضعة لولاية الهيئة لا يتم إنارته بشكل كامل ، ويتم الإعتماد على العلامات الفوسفورية والإرشادية لتحقيق الرؤية الليلية وتوجيه السائقين بصورة آمنة .

وفى السياق ذاته تم تركيب مطبات صوتية ولوحات إرشادية لتهدئة السرعات بالطريق الصحراوى الغربى أمام مدخل قرية فارس فى الإتجاهين ، مع توفير كمين أمنى ونقطة إسعاف للتعامل الفورى مع أى حالات طارئة ، فضلاً عن تكثيف الحملات المرورية والأكمنة المتحركة المزودة بأجهزة الرادار لرصد المخالفات وتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية .

وتؤكد محافظة أسوان إستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير منظومة الطرق ورفع كفاءة عناصر السلامة المرورية بالمحاور الحيوية ، بما يساهم فى الحد من الحوادث ، ودعم جهود الدولة فى تطوير البنية التحتية وشبكات النقل الحديثة .