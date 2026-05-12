خدمة المواطنين أولا.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مركز الحامول التكنولوجي| صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز الحامول، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، وفي إطار جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل المباشر معهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، وعمر الزعيقي، رئيس مركز ومدينة الحامول.

واستمع محافظ كفر الشيخ إلى شرح تفصيلي من مدير المركز وموظفي الشباك حول آلية العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل طلبات التصالح والتقنين، وتراخيص البناء، وتراخيص المحال التجارية، وتراخيص الإعلانات، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى.

وأكد محافظ كفر الشيخ أهمية تيسير الإجراءات وتقديم خدمات متميزة وسريعة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على الدور الحيوي لهذه المراكز في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، وسرعة إنجاز المعاملات، مع ضرورة تدريب الكوادر البشرية لضمان تقديم خدمة متطورة.

وكلف محافظ كفر الشيخ بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين، وحسن معاملتهم، وتقديم جميع التسهيلات للمتقدمين للتصالح على بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة، بما يضمن سرعة تقنين الأوضاع وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

ووجه بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بشكل مستمر، لضمان تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمواعيد العمل، وتقديم خدمات فعالة تلبي احتياجات المواطنين، مع الاستمرار في تحسين مستوى الخدمات وتيسير الإجراءات على مستوى المحافظة.