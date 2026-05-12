في أسوان.. إنجاز متميز لمنظومة الشكاوى الحكومية

أعرب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن تقديره لفريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة بعد تحقيق نسبة إنجاز استثنائية وصلت إلى 99.42% فى الإستجابة لطلبات وشكاوى المواطنين خلال شهر أبريل الماضى .

وأبرز النقاط الواجب توضيحها للمواطنين حيث جاءت كفاءة الأداء (بالأرقام): تعكس نسبة 99.42% سرعة فائقة ودقة فى التعامل مع القضايا التى يطرحها المواطنون ، وهو ما تم رصده فى التقرير المرفوع لرئيس مجلس الوزراء .

الشكاوى الحكومية

ويأتى هذا الأداء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين ، وضمان أن تكون الخدمات الحكومية سريعة وحضارية ، ووفقاً لآلية العمل فالمنظومة تعمل بشكل إلكترونى بالكامل عبر البوابة الرسمية التابعة لمجلس الوزراء مما يسهل على المواطن إيصال صوته دون تعقيدات ورقية ، ويسمح للمسؤولين بمتابعة الحل فوراً .

وذلك لتعزيز ثقة المواطن في الدولة وتحسين جودة الحياة والخدمات فى مختلف القطاعات ، وتم توجيه الشكر والتحفيز المحافظ كافأ فريق العمل (بقيادة سندس حامد) معنوياً للإستمرار على هذا النهج ، والإلتزام المستقبلى التأكيد على أن هذا التميز ليس إستثنائياً ، بل هو نهج مستمر تلتزم به كافة الأجهزة التنفيذية فى أسوان ، ومحافظة أسوان تضع رضا المواطن كأولوية قصوى ، وتثبت من خلال لغة الأرقام نجاحها فى بناء جسر تواصل فعال وسريع بين المواطن والمسؤول .