رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

نيسان اكس تريل 2026 تباع بهذه المواصفات

نيسان اكس تريل موديل 2026
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: نيسان اكس تريل موديل 2026، وتنتمي اكس تريل لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد نيسان اكس تريل موديل 2026

تأتى سيارة نيسان اكس تريل موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4680 مم، وعرض 1840 مم، وارتفاع 1725 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2705 مم .

محرك نيسان اكس تريل موديل 2026

تحصل سيارة نيسان اكس تريل موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 211 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 330 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ نيسان اكس تريل موديل 2026

تحتوي سيارة نيسان اكس تريل موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

مواصفات نيسان اكس تريل موديل 2026

تمتلك سيارة نيسان اكس تريل موديل 2026 علي العديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة .

بالاضافة إلي ان سيارة نيسان اكس تريل موديل 2026 بها، كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب .

سعر نيسان اكس تريل موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان اكس تريل موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان اكس تريل موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 279 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان اكس تريل موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 499 ألف جنيه .

