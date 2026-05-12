قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهج إجرامي .. البرلمان العربي يدين تسلل عناصر إيرانية إلى جزيرة بوبيان الكويتية
الذهب يفقد مكاسبه.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
البنتاجون: الحرب الأمريكية على إيران كلفت نحو 29 مليار دولار
واشنطن تايمز : سول في مأزق بعد تعرض ناقلة نفط كورية لهجوم بمسيرّتين بالخليج
كيفيه تقديم تظلم سكن لكل المصريين 7
وزير الخارجية الأوكراني: إمدادات الأسلحة الأمريكية مستمرة
تتوعد برد حاسم على أي هجوم جديد.. إيران: على العدو الإذعان لحقوق شعبنا
للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية
إيران: تفكيك 5 خلايا تضم 20 عنصرًا مرتبطين بجماعات إرهابية ومهربين سلاح
بعد تضييق الخناق على فنزويلا.. ترامب يفتح باب التفاوض مع كوبا
البابا تواضروس للرئيس الكرواتي: كنيستنا وطنية وتعيش أزهى عصور المواطنة
الرئيس السيسى: مصر نفذت تدابير استباقية لامتصاص صدمات التحديات العالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإفتاء: لا مانع شرعًا من تقديم زيارة النبي قبل الحج أو تأخيرها

زيارة النبي قبل الحج
زيارة النبي قبل الحج
أحمد سعيد

أكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا مِن تقدم زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحج أو تأخرها عنه، لأنها قربةٌ مستقلةٌ لا علاقة لها بمناسك الحج في نفسها. 

حكم زيارة النبي قبل الحج

وأضافت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك، أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات ولها ثواب عظيم؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ زَارَ قبرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي» أخرجه الدارَقطْنِي، وقال الإمام النووي: "إنهَا مِنْ أهَم الْقُرُبَاتِ وَأَنْجَحِ المَسَاعِي".

دعاء الذهاب للحج

يستحب للحاج أن يكثر من الذكر والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طوال سفره، سائلًا الله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا ويقول : “اللهم ارزقني حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا، وتجارة لن تبور”.

الدعاء أثناء السفر للحج

الدعاء من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله، ويزداد فضله في السفر والحج، لأن الحاج يكون في طاعة عظيمة ورحلة إيمانية مباركة. 

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة المسافر من الدعوات المستجابة.

دعاء الذهاب إلى مكة

اللهم اجعله حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يغفر لكم ولنا.

اللهم احفظ لنا أهلينا واغفر لهم وتجاوز عنهم، واجعلنا لهم قرة عين واجمعنا بهم في جنتك. في أمان الله يا مسافر إلى الحج، نسأل الله أن يتقبل منك.

ربِّ إن لي مسافراً أحبه بقدر السماء، فاحفظه بعينك التي لا تنام، وردّه لنا بالسلامة.

اللهم إنا نشتاق لأطهر بقاع الأرض فارزقنا الحج والعمرة. اللهم إني أستودعك أغلى الناس على قلبي، فاحفظهم يا من لا تضيع عنده الودائع، وأعنهم على أداء مناسك.

اللهم إني أستودعك حجاج المسلمين، فسهّل عليهم حجّهم، وتقبّل دعاءهم، اللهم اكتب لكل مسلم لم تكتب له فرصة الحج أن يحجّ. حفظكم الله ورعاكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يا رب اخترتهم من بين العباد، فاقبلهم وتقبل منهم. حجا مبرورا وذنبا مغفورا بإذن الله تعالى ولجميع المسلمين.

اللهم سلم الحجاج والمعتمرين في برّك وبحرك وجوّك، اللهم أعدهم إلى أهليهم سالمين غانمين. تقبل الله أعمالكم وأفعالكم بكل خير، وأعادكم إلى أهليكم سالمين غانمين. أدعية يدعوها المسافر للحج من الأدعية العامة التي يمكن للمسافر الاستعانة بها في الدعاء له ولأهله أثناء سفره وحجّه ما يأتي: (اللهمَّ إنا نسألُك في سفرِنا هذا البِرَّ والتقوى ومن العمل ِما ترضى، اللهمَّ هوِّنْ علينا سفرَنا هذا واطوِ عنَّا بُعدَه، اللهمَّ أنت الصاحبُ في السفرِ والخليفةُ في الأهلِ، اللهمَّ إني أعوذُ بك من وعثاءِ السفرِ وكآبةِ المنقلبِ وسوءِ المنظرِ في الأهلِ والمالِ، وإذا رجع قالهنَّ وزاد فيهنَّ: آيبونَ تائبونَ عابدون لربِّنا حامدون).

دار الإفتاء الإفتاء زيارة النبي النبي تقديم زيارة النبي قبل الحج حكم زيارة النبي قبل الحج الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

أسعار الدواجن اليوم

أقل من 90 جنيها.. أسعار الدواجن والفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء

الشيبي

شبانة: حظ اتحاد الكرة "الأسود" إن ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي

ترشيحاتنا

الجونة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الجونة وكهرباء الإسماعيلية

فاركو

مجموعة الهبوط.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين فاركو ومودرن سبورت

النصر السعودي

تشكيل النصر المتوقع ضد الهلال في قمة الدوري السعودي

بالصور

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

دهون البطن لا ترتبط بكثرة الطعام فقط.. أسباب خفية وراء الكرش

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد