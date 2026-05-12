الرئيس اللبنانى: استهداف العاملين الإنسانيين انتهاك صارخ للقوانين الدولية

أعرب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، عن بالغ أسفه لاستشهاد عنصرين من الدفاع المدني جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، رغم إعلان وقف إطلاق النار، معتبراً أن استهداف العاملين في المهام الإنسانية والإغاثية يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ولكل المبادئ الإنسانية.

وتقدّم الرئيس عون بأحرّ التعازي من عائلتي الشهيدين ومن جهاز الدفاع المدني، مثنياً على التضحيات التي يبذلها عناصره في سبيل حماية المواطنين وإنقاذ الأرواح في أصعب الظروف.

وأكد أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يقوّض الجهود المبذولة لترسيخ التهدئة، مشدداً على أنه لن يتوانى عن العمل مع الجهات الدولية المعنية من أجل وقف الانتهاكات المتكررة وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وشدد رئيس الجمهورية اللبنانية على عزمه مواصلة الاتصالات والتحركات الدبلوماسية مع الدول الصديقة والمجتمع الدولي، بهدف حماية السيادة اللبنانية وضمان أمن اللبنانيين واستقرارهم.