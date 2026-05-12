طبيب الأهلي يكشف موقف إمام عاشور

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن إمام عاشور لاعب الفريق، سليم من الناحية الطبية، بعد ‏الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الركبة خلال مباراة إنبي.‏

وأوضح أن اللاعب شارك بشكل طبيعي خلال مران الأمس واليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد تأكد تعافيه من ‏الإصابة.‏

استعدادات الأهلي

وخاض الفريق مرانًا قويًّا على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعداد لخوض مباراة المصري التي ‏تجمع الفريقين يوم 20 مايو الجاري في ختام منافسات الموسم.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على إنبي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، حملت توقيع حسين الشحات وأحمد سيد زيزو وأشرف ‏بن شرقي على استاد القاهرة.‏



