طبيب الأهلي يكشف موقف إمام عاشور

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن إمام عاشور لاعب الفريق، سليم من الناحية الطبية، بعد الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الركبة خلال مباراة إنبي.
وأوضح أن اللاعب شارك بشكل طبيعي خلال مران الأمس واليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد تأكد تعافيه من الإصابة.
استعدادات الأهلي
وخاض الفريق مرانًا قويًّا على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعداد لخوض مباراة المصري التي تجمع الفريقين يوم 20 مايو الجاري في ختام منافسات الموسم.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على إنبي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، حملت توقيع حسين الشحات وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي على استاد القاهرة.