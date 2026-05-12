مصطفى شوبير يواصل المرحلة الثانية من برنامج التأهيل .. وجلسة علاج طبيعي لـ حمزة علاء

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، يواصل تنفيذ ‏المرحلة الثانية من برنامج التأهيل الذي يخضع له بسبب الإصابة.‏

وأوضح أن شوبير يؤدي فقرات تأهيل بدني ضمن البرنامج الخاص به، للعلاج من إصابته بشد أسفل العضلة الخلفية، التي ‏تعرض لها خلال مباراة إنبي الماضية في بطولة الدوري الممتاز.‏

واكتفى حمزة علاء بجلسة علاج طبيعي بعد شعوره بآلام في الكتف اليسرى، وينفذ برنامج علاج طبيعي وتأهيل بدني لتجهيزه.

إستعدادات الأهلي

وكان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته أمس الإثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لخوض الجولة الأخيرة من ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وحقق الفريق الفوز على إنبي بثلاثة أهداف نظيفة خلال الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 50 نقطة قبل المباراة القادمة أمام ‏المصري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.‏



