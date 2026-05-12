شهيد الغربة.. مصرع سائق بطلق ناري أثناء عمله بدولة عربية..وأسرته: عاوزين حقه

تسود حالة من الحزن بين أهالي قرية أبو سنيطة بمركز الباجور في محافظة المنوفية عقب مصرع شاب بطلق ناري اثناء عمله في أحد الدول العربية.

وقال أحد أهالي الشاب، أن نجلهم يدعي هشام صابر 38 عاما سافر منذ 4 سنوات للعمل في أحد الدول العربية من أجل أسرته وابناءه الإثنين.

وأضافت أسرته، انه اثناء عمل نجلهم ليلا في مكان لبيع الزيوت باحد الدول العربية اقتحم احد الأشخاص مكان عملهم وقام بإطلاق النيران عليهم مما أدي إلي مصرع نجلهم وإصابة زميله.

وتابعت الأسرة، أن صديقه أخبرهم بوفاة نجلهم بلطق ناري اثناء عمله وسط حالة من الصدمة بين الجميع من أسرته.

وطالبت الأسرة بسرعة تدخل المسئولين بوزارة الخارجية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد القاتل والحصول علي حق نجلهم ومتابعة التحقيقات.

وأوضحت الأسرة، ان الراحل ترك طفلين صغار وكان يسعي من أجل لقمة العيش فهو شهيد الغربة الذي تغرب من أجل ابناءه ولكنه عاد إليهم قتيل.