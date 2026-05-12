طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ.. بطعم كريمي وشهي

تعد المكرونة بالبشاميل بالفراخ من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأسر، خاصة أنها تجمع بين الطعم الكريمي الشهي وسهولة التحضير، كما تعتبر وجبة متكاملة تناسب العزومات والمناسبات العائلية.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة مميزة لتحضير المكرونة بالبشاميل بالدجاج، بمكونات بسيطة وخطوات سهلة تمنحك مذاقًا غنيًا وقوامًا متماسكًا مثل المطاعم.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ

مقادير المكرونة بالبشاميل بالفراخ

أولًا: المكرونة

500 جرام مكرونة قلم

ماء مغلي للسلق

رشة ملح

ثانيًا: حشو الفراخ

500 جرام صدور دجاج مقطعة مكعبات أو شرائح

2 بصلة متوسطة مفرومة

1 فلفل رومي أو فلفل ألوان

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود

بهارات فراخ

زيت أو زبدة للتشويح

ثالثًا: البشاميل

1 لتر حليب

4 ملاعق كبيرة زبدة

4 ملاعق كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة قشطة

نصف كوب جبنة موزاريلا

ملح وفلفل أبيض

رشة جوزة الطيب

للوجه

جبنة موزاريلا أو خليط جبن

طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل بالفراخ:

ـ لتحضير المكرونة: تسلق المكرونة في ماء مغلي مع الملح حتى تصل إلى ثلاثة أرباع التسوية، ثم تُصفى وتُترك جانبًا.

ـ لتجهيز حشو الدجاج: في مقلاة على نار متوسطة، توضع الزبدة أو الزيت ثم تضاف قطع الدجاج وتقلب حتى يتغير لونها.

ـ يضاف البصل والثوم والفلفل الألوان مع الملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ، ثم تترك المكونات حتى تنضج تمامًا.

ـ لتحضير البشاميل الكريمي: في قدر على النار، تذاب الزبدة ثم يضاف الدقيق ويقلب جيدًا لمدة دقيقة حتى يتحمص قليلًا.

ـ يضاف الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر باستخدام المضرب اليدوي لمنع التكتل.

ـ بعدها تضاف القشطة والملح والفلفل ورشة جوزة الطيب، ويترك الخليط حتى يصبح كثيفًا وكريمي القوام.

طريقة تطبيق صينية المكرونة بالبشاميل

ـ تخلط عدة ملاعق من البشاميل مع المكرونة المسلوقة.

ـ توضع نصف كمية المكرونة في صينية مدهونة.

ـ يوزع حشو الفراخ فوقها مع إضافة قليل من البشاميل.

ـ تضاف باقي كمية المكرونة.

ـ يغطى الوجه بباقي البشاميل ثم الجبنة الموزاريلا.

طريقة التسوية

تدخل الصينية فرنًا ساخنًا مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة حتى تأخذ لونًا ذهبيًا شهيًا.

نصائح لنجاح المكرونة بالبشاميل بالفراخ

ـ يفضل عدم سلق المكرونة بالكامل حتى لا تصبح طرية أكثر من اللازم داخل الفرن.

ـ يمكن إضافة مرقة دجاج للبشاميل للحصول على نكهة أقوى.

ـ ترك الصينية عدة دقائق بعد خروجها من الفرن يساعد على تماسكها أثناء التقطيع.

ـ إضافة القشطة تمنح البشاميل قوامًا غنيًا وطعمًا كريميًا مميزًا.