قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: روسيا أخطرت الولايات المتحدة ودولا أخرى بتجربة صاروخ سارمات العابر للقارات
شبشير تبكي تاجر العسل بعد ما مات بخدعة من ابن أخوه | جريمة مؤسفة في طنطا
باكستان والصين تؤكدان أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين الملاحة في مضيق هرمز
رابط التقديم لمسابقة 4517 معلم مساعد قرآن كريم بالمعاهد الأزهرية
100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين
لأول مرة .. البحرية الأمريكية تعترض ناقلة يونانية تحمل نفطا عراقيا بعد تجاوزها هرمز
الأرصاد تحذر : استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل
وزارة الطاقة الأمريكية: نتوقع أن يظل مضيق هرمز مغلقا حتى أواخر مايو
طرح تذاكر المرحلة الأخيرة لمباريات مصر بكأس العالم 2026
"متحدث الخارجية الفرنسية": لا نؤيد الحل العسكري لفتح مضيق هرمز
ما حكم لبس النقاب وتغطية الوجه أثناء الإحرام في الحج؟ اعرفن كفارته
تحركات مفاجئة للدولار.. تراجع محدود مع استمرار التداول فوق 53 جنيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ.. بطعم كريمي وشهي

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
آية التيجي

تعد المكرونة بالبشاميل بالفراخ من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأسر، خاصة أنها تجمع بين الطعم الكريمي الشهي وسهولة التحضير، كما تعتبر وجبة متكاملة تناسب العزومات والمناسبات العائلية.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة مميزة لتحضير المكرونة بالبشاميل بالدجاج، بمكونات بسيطة وخطوات سهلة تمنحك مذاقًا غنيًا وقوامًا متماسكًا مثل المطاعم.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ

مقادير المكرونة بالبشاميل بالفراخ
أولًا: المكرونة
500 جرام مكرونة قلم
ماء مغلي للسلق
رشة ملح
ثانيًا: حشو الفراخ
500 جرام صدور دجاج مقطعة مكعبات أو شرائح
2 بصلة متوسطة مفرومة
1 فلفل رومي أو فلفل ألوان
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
ملح وفلفل أسود
بهارات فراخ
زيت أو زبدة للتشويح
ثالثًا: البشاميل
1 لتر حليب
4 ملاعق كبيرة زبدة
4 ملاعق كبيرة دقيق
2 ملعقة كبيرة قشطة
نصف كوب جبنة موزاريلا
ملح وفلفل أبيض
رشة جوزة الطيب
للوجه
جبنة موزاريلا أو خليط جبن

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ

طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل بالفراخ:

ـ لتحضير المكرونة: تسلق المكرونة في ماء مغلي مع الملح حتى تصل إلى ثلاثة أرباع التسوية، ثم تُصفى وتُترك جانبًا.
ـ لتجهيز حشو الدجاج: في مقلاة على نار متوسطة، توضع الزبدة أو الزيت ثم تضاف قطع الدجاج وتقلب حتى يتغير لونها.
ـ يضاف البصل والثوم والفلفل الألوان مع الملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ، ثم تترك المكونات حتى تنضج تمامًا.
ـ لتحضير البشاميل الكريمي: في قدر على النار، تذاب الزبدة ثم يضاف الدقيق ويقلب جيدًا لمدة دقيقة حتى يتحمص قليلًا.
ـ يضاف الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر باستخدام المضرب اليدوي لمنع التكتل.
ـ بعدها تضاف القشطة والملح والفلفل ورشة جوزة الطيب، ويترك الخليط حتى يصبح كثيفًا وكريمي القوام.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ

طريقة تطبيق صينية المكرونة بالبشاميل

ـ تخلط عدة ملاعق من البشاميل مع المكرونة المسلوقة.
ـ توضع نصف كمية المكرونة في صينية مدهونة.
ـ يوزع حشو الفراخ فوقها مع إضافة قليل من البشاميل.
ـ تضاف باقي كمية المكرونة.
ـ يغطى الوجه بباقي البشاميل ثم الجبنة الموزاريلا.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ

طريقة التسوية

تدخل الصينية فرنًا ساخنًا مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة حتى تأخذ لونًا ذهبيًا شهيًا.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ

نصائح لنجاح المكرونة بالبشاميل بالفراخ

ـ يفضل عدم سلق المكرونة بالكامل حتى لا تصبح طرية أكثر من اللازم داخل الفرن.
ـ يمكن إضافة مرقة دجاج للبشاميل للحصول على نكهة أقوى.
ـ ترك الصينية عدة دقائق بعد خروجها من الفرن يساعد على تماسكها أثناء التقطيع.
ـ إضافة القشطة تمنح البشاميل قوامًا غنيًا وطعمًا كريميًا مميزًا.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل المكرونة بالبشاميل بالفراخ وصفة فاطمة أبو حاتي طريقة عمل البشاميل صينية مكرونة بالفرا مكرونة بالبشاميل كريمي طريقة عمل المكرونة في الفرن وصفات فراخ المكرونة بالبشاميل بالموزاريلا أكلات الفرن وصفات سهلة طبخات سريعة طريقة عمل بشاميل ناجح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

الشيبي

شبانة: حظ اتحاد الكرة "الأسود" إن ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي

ترشيحاتنا

الاضحية

الأضحية وشروطها وكيفية توزيعها .. اعرف جميع أحكام أضيحة العيد

دار الإفتاء

ما أفضل وقت لنحـ.ـر الأضحية؟.. أمين الإفتاء: بحسب ما يتيسر خلال أيام التشريق

الوضوء

دار الإفتاء توضح ثواب وفضل صلاة ركعتين سنة الوضوء بعده

بالصور

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ.. بطعم كريمي وشهي

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

دهون البطن لا ترتبط بكثرة الطعام فقط.. أسباب خفية وراء الكرش

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد