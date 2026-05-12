قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الجندي: لولا مشروعات الرئيس السيسي في الطرق لكنا أكبر جراج في العالم
راتب 25 ألف جنيه .. وظائف خالية والتقديم بشروط سهلة
الكرملين: روسيا أخطرت الولايات المتحدة ودولا أخرى بتجربة صاروخ سارمات العابر للقارات
شبشير تبكي تاجر العسل بعد ما مات بخدعة من ابن أخوه | جريمة مؤسفة في طنطا
باكستان والصين تؤكدان أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين الملاحة في مضيق هرمز
رابط التقديم لمسابقة 4517 معلم مساعد قرآن كريم بالمعاهد الأزهرية
100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين
لأول مرة .. البحرية الأمريكية تعترض ناقلة يونانية تحمل نفطا عراقيا بعد تجاوزها هرمز
الأرصاد تحذر : استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل
وزارة الطاقة الأمريكية: نتوقع أن يظل مضيق هرمز مغلقا حتى أواخر مايو
طرح تذاكر المرحلة الأخيرة لمباريات مصر بكأس العالم 2026
"متحدث الخارجية الفرنسية": لا نؤيد الحل العسكري لفتح مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو العلا : خطاب الرئيس في نيروبي يعيد إحياء روح العدالة الدولية

النائب محمد أبو العلا
النائب محمد أبو العلا
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة “أفريقيا – فرنسا” المنعقدة في نيروبي، تعكس رؤية وطنية وقومية عميقة تنحاز بوضوح إلى قضايا العدالة الاقتصادية وحق الشعوب في التنمية المستقلة، في مواجهة نظام اقتصادي عالمي ما زال يثقل كاهل الدول النامية بقيود الديون وشروط التمويل المجحفة.

وقال أبو العلا، إن تأكيد الرئيس السيسي على أن “لا تنمية بدون سلام ولا سلام بدون تنمية” ليس مجرد شعار دبلوماسي، بل هو تعبير عن حقيقة تاريخية أثبتتها تجارب الشعوب، مشيرًا إلى أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق في ظل نزاعات أو اختلالات في بنية النظام الدولي الذي يفتقر إلى العدالة في توزيع الفرص والموارد.

ضرورة كسر الحلقة المفرغة للديون السيادية

وأضاف رئيس حزب العربي الناصري، أن طرح الرئيس لموضوع إصلاح الهيكل المالي الدولي، وضرورة كسر الحلقة المفرغة للديون السيادية، يمثل صوتًا أفريقيًا صادقًا يعبر عن معاناة دول القارة التي تُجبر على توجيه مواردها لسداد الديون على حساب الصحة والتعليم والبنية الأساسية، وهو ما يتناقض مع أبسط مبادئ العدالة الاجتماعية التي نادت بها حركات التحرر الوطني عبر التاريخ.

وأشار أبو العلا إلى أن الدعوة المصرية لتعزيز مبادلات الديون بمشروعات تنموية، والتوسع في التمويل الأخضر، وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، تعكس توجهًا عقلانيًا لإعادة صياغة قواعد النظام الاقتصادي العالمي بما يخدم مصالح الشعوب لا مصالح القوى الكبرى وحدها.

وأوضح أن اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي مع عدد من القادة الأفارقة، تؤكد أن مصر تتحرك وفق رؤية قومية أفريقية ممتدة، تستلهم روح التضامن بين دول الجنوب، وتعيد الاعتبار لفكرة التعاون القاري في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية المشتركة.

وأكد أبو العلا أن ما طرحه الرئيس بشأن دعم اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتعزيز سلاسل الإمداد وبناء قدرات الشباب، يعيد إحياء المشروع الحلم لوحدة اقتصادية أفريقية قادرة على مواجهة الهيمنة الاقتصادية العالمية، وتحقيق استقلال القرار التنموي للقارة.

وشدد على أن إشادة المؤسسات الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تعكس صلابة الدولة وقدرتها على التكيف مع الأزمات العالمية، إلا أن الأهم هو استمرار السعي نحو نظام عالمي أكثر توازنًا وعدالة، يضع احتياجات الشعوب في مقدمة أولوياته، لا حسابات الأسواق المالية وحدها.

النائب محمد أبو العلا الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ التنمية المستقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

الشيبي

شبانة: حظ اتحاد الكرة "الأسود" إن ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

ترشيحاتنا

اللثة

تحذير: إهمال علاج اللثة يهددك بمضاعفات خطيرة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | علامات تنذر بإصابتك بعدم تحمل الجلوتين.. حقائق غامضة عن فيروس هانتا

الطفل أنس

أنا عايز أعيش.. تبرع إماراتي بالملايين يعيد الأمل لطفل مصري يصارع ضمور العضلات

بالصور

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ.. بطعم كريمي وشهي

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

دهون البطن لا ترتبط بكثرة الطعام فقط.. أسباب خفية وراء الكرش

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد