الغمري: صحوة أمريكية وأوروبية لمواجهة “التغلغل الناعم” وتغيير في استراتيجيات مكافحة الإرهاب

أكد الإعلامي حسام الغمري، خلال استضافته في برنامج الحياة اليوم، أن هناك ما وصفه بـ“صحوة أمريكية وأوروبية غير مسبوقة” في التعامل مع الحركات الراديكالية، وفي مقدمتها الإخوان.

وأوضح الغمري أن تقارير غربية حديثة، من بينها تقرير صادر عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، تشير إلى تحول في الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب، بحيث تشمل مواجهة أذرع إيران في المنطقة، مثل حزب الله والحوثيين، إلى جانب شبكات تهريب المخدرات والبشر، فضلًا عن جماعة الإخوان.

وأضاف أن هذه التقارير تعكس، بحسب وصفه، توجهًا أوروبيًا متزايدًا للتعامل بحذر مع ما يُعرف بـ“التغلغل الناعم” للجماعة داخل بعض المؤسسات المحلية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس حالة من الانزعاج المتصاعد داخل بعض الدوائر الأوروبية تجاه نشاطات تعتبرها تهديدًا غير مباشر.

وأشار الغمري إلى أن بعض التحليلات الإعلامية الغربية باتت توجه انتقادات حادة للسياسات الأوروبية في هذا السياق، واصفًا ذلك بأنه يعكس تغيرًا ملحوظًا في الخطاب الغربي تجاه هذه الملفات خلال الفترة الأخيرة.

