حسام الغمري: جماعة الإخوان الإرهابية جزء من الصهيونية العالمية

أكد الإعلامي والباحث السياسي حسام الغمري، أن أي صوت يخرج من أوروبا ضد مصر يكون بموافقة الأجهزة التي تقوم بتشغيل جماعة الإخوان الإرهابية .

وقال حسام الغمري في حواره في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، :" الإخواني الإرهابي سلامة عبد القوي أنكر إنجاز إنشاء انفاق ربط سيناء بالوادي ".

وأكمل لغمري :" الإخوان انكروا اهمية إنشاء العاصمة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وكافة مشروعات التنمية في مصر ".

وقال :" الشارع المصري ينظر إلى جماعة الإخوان الإرهابية نظرة صحيحة لانهم جزء من مخططات تقسيم المنطقة ".



وتابع الباحث السياسي :" جماعة الإخوان الإرهابية جزء من الصهيونية العالمية ووالطائفة الأكثر خطرًا هم المتلونيين".