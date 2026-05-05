حسام الغمري: جماعة الإخوان الإرهابية زي الحرباية تتلون لتنفيذ مخططاتها الخبيثة

أكد الإعلامي والباحث السياسي حسام الغمري، أن جماعة الإخوان الإرهابية تتبنى مخطط التفكيك للمنطقة بأدوات مختلفة .



وقال حسام الغمري في حواره في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، :" جماعة الإخوان الإرهابية زي الحرباية وكل يوم بتطلع منصة ولافتة وواجهة جديدة لتنفيذ مخططاتها ".



وأكمل حسام الغمري :" بعض السياسيين الغربيين بدأوا في إبداء الانزعاج من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ".

ولفت حسام الغمري :" جماعة الإخوان الإرهابية تتوغل في أوروبا فلماذا رد الفعل الاوروبي ضعيف تجاهها ".



وتابع حسام الغمري :" الإخوان الإرهابية تسعى لتفكيك المجتمعات وتستخدم التشويه والتضليل "