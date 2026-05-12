وفاء مكي باكية : رحيل عبدالرحمن أبو زهرة خسارة كبيرة للفن

أكدت الفنانة وفاء مكي، أن الجميع حزين على رحيل الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، وأن الجميع تعلم من الراحل الكثير من القيم الإنسانية والفنية.

وأضافت وفاء مكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان» تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الراحل كان محبوبًا من الجماهير، وأن الجنازة اليوم شهدت حضور عدد قليل من نجوم الفن.

بكاء

ودخلت في حالة بكاء شديدة على الهواء، وقالت إن هذا الشهر شهد رحيل نجوم كبار، منهم الفنان الكبير هاني شاكر وعبدالرحمن أبو زهرة، الذي كان الأب والأخ والسند للكثير من الفنانين.

وكشفت أنها تحدثت مع نجلة الراحل اليوم عن المواقف الجميلة التي كان يقدمها للفنانين، وعن تعامله الإنساني المحب للجميع، وأ، رحيل عبدالرحمن أبو زهرة خسارة كبيرة للفن.