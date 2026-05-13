بدون أدوية.. طرق طبيعية للتخلص من فقر الدم

يُعدّ فقر الدم أكثر اضطرابات الدم شيوعًا، ورغم وجود أنواع عديدة منه، إلا أنه يحدث إما بسبب نقص خلايا الدم الحمراء أو بسبب خلل في وظائفها، وقد يعود هذا النقص أو الخلل الوظيفي إلى أسباب مختلفة، مثل نقص الحديد، ونقص الفيتامينات، والحمل، وارتجاع صمامات القلب، واضطرابات فشل نخاع العظم، أو أمراض الكلى.

ونتيجةً لذلك، تتراوح خيارات علاج فقر الدم بين نقل الدم والمضادات الحيوية والأدوية المثبطة للمناعة، أو حتى تغييرات بسيطة في النظام الغذائي وتناول المكملات الغذائية.

طرق طبيعية لعلاج فقر الدم

تعد التغييرات الغذائية مفيدة للمرضى الذين يعانون من نقص الفيتامينات وفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، ورغم أن مكملات الفيتامينات والمعادن قد تُساعد، إلا أن المرضى عادةً ما يستفيدون من نظام غذائي أكثر تغذيةً أيضًا، ووفقًا لموقع Verywell Health، يتضمن النظام الغذائي المتوازن لفقر الدم ما يلي:

الحبوب الكاملة: الشوفان، والمعكرونة المدعمة، والحبوب المدعمة.

البروتين الحيواني: الدجاج، ولحم البقر، ولحم الخنزير، والسمك

المكسرات: اللوز والفستق وبذور السمسم

البقوليات والفاصوليا: فول الصويا والعدس والحمص

الفواكه والخضراوات الغنية بالحديد: البروكلي، والكرنب الأخضر، والبازلاء، والزبيب، والسبانخ، والفراولة، والطماطم

كجزء من علاج فقر الدم، يتضمن ذلك الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة والراحة عند الحاجة، قد يُسبب فقر الدم الشعور بالتعب والضعف والدوار، كما قد يُسبب الصداع وعدم انتظام ضربات القلب، ولضمان سلامة المريض، يجب أخذ فترات راحة عند ظهور الأعراض