افتتاح مدرسة الشهيد السيد سليمان مرعي الابتدائية بدمياط

استكمالاً لسلسلة افتتاحات مشروعات العيد القومي لمحافظة دمياط ، أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولة افتتاحية لليوم الثانى على التوالى، رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط.

واستهل المحافظ جولته بافتتاح مدرسة "الشهيد السيد سليمان مرعي الابتدائية" بقرية العطوى بمركز فارسكور، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإحلال الجزئي، التطوير، ورفع الكفاءة.

​وعقب إزاحة ستار الافتتاح عن المشروع، اطلع محافظ دمياط على ما شهدته المدرسة من أعمال تطوير بعدد ١٦ فصل ليصل اجمالى عدد الفصول بالمدرسة ٤٠ فصل وتفقد الفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال، واطّلع على أعمال التطوير و مستوى التجهيزات داخل المدرسة، مشيدًا بما تم إنجازه من أعمال وفقًا للمعايير المحددة للمنشآت التعليمية.

الاهتمام بالتعليم

​وأكد الدكتور حسام الدين فوزي أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم ورفع كفاءة البنية التحتية للمدارس، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتطوير المنظومة التعليمية.

افتتاح المدرسه

جاء الافتتاح بحضور المهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم وميمى السعداوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.