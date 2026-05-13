الحكومة: تكثيف الرقابة على الأسواق وضخ السلع استعدادا للأعياد

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتخذ إجراءات مكثفة لضبط أسعار السلع في الأسواق، مع زيادة الحملات الرقابية خلال فترة الأعياد، في ظل توقعات بارتفاع معدلات الطلب على السلع المختلفة.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “استوديو إكسترا” المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن الدولة تعمل على التنسيق لضخ مزيد من السلع بالأسواق، إلى جانب تكثيف جهود الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين ووزارة الداخلية وجهاز حماية المنافسة وحماية المستهلك، لمتابعة الأسعار والتصدي لأي زيادات غير مبررة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن منظومة الـ QR Code تأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أنها ستُسهم في تسهيل إجراءات السائحين وتقليل زمن الانتظار داخل المطارات، فضلًا عن دعم خدمات الحصول على التأشيرة الإلكترونية.